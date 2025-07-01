Жители Ашкелона смогут получать разрешение на оружие
время публикации: 01 июля 2025 г., 21:27 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 21:27
Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир утвердил включение Ашкелона в список населенных пунктов, жители которых имеют право на получение разрешения на оружие.
Напомним, что недавно в этот список была включена Тверия.
С 7 октября 2023 года разрешение на оружие получили более 215 тысяч израильтян, значительная часть из них – за счет расширения критериев.