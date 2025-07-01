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Израиль

Жители Ашкелона смогут получать разрешение на оружие

Ашкелон
время публикации: 01 июля 2025 г., 21:27 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 21:27
Жители Ашкелона смогут получать разрешение на оружие
Photo by Arie Leib Abrams/Flash90

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир утвердил включение Ашкелона в список населенных пунктов, жители которых имеют право на получение разрешения на оружие.

Напомним, что недавно в этот список была включена Тверия.

С 7 октября 2023 года разрешение на оружие получили более 215 тысяч израильтян, значительная часть из них – за счет расширения критериев.

Израиль
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