Жители Ашкелона смогут получать разрешение на оружие

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир утвердил включение Ашкелона в список населенных пунктов, жители которых имеют право на получение разрешения на оружие.

Напомним, что недавно в этот список была включена Тверия.

С 7 октября 2023 года разрешение на оружие получили более 215 тысяч израильтян, значительная часть из них – за счет расширения критериев.