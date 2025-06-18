Тверия получила статус города, жители которого имеют право на оружие

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир подписал в среду, 18 июня, указ о предоставлении Тверии статуса города, жители которого имеют право на получение лицензии на личное оружие на основании места жительства. Причиной этого решения названо укрепление внутренней безопасности в Израиле на фоне многочисленных угроз.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", на прошлой неделе этот список пополнили такие города, как Хацор а-Глилит и Бейт-Шеан, а ранее реформа была распространена на Сдерот, Офаким, многие районы Иерусалима, Модиин и другие города.

Бен-Гвир систематически продвигает политику расширения количества граждан, имеющих право на оружие: это помогает обеспечить личную безопасность и оказывает существенную пользу в борьбе с террористическими инцидентами. Министерство работает над тем, чтобы предоставить этот статус еще нескольким крупным городам и местным советам.

По данным министерства национальной безопасности, с 7 октября 2023 года были поданы более 400 тысяч заявок на получение лицензии на оружие. На сегодняшний день 214 тысяч получили условное разрешение, выдано 165 тысяч лицензий. Ведущий критерий для получения лицензии на оружие – служба в силах безопасности, 50% всех держателей лицензий на оружие в Израиле отвечают этому критерию.