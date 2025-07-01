Два человека в критическом состоянии в результате ДТП на 20-м шоссе
время публикации: 01 июля 2025 г., 00:34 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 00:34
На 20-м шоссе, в районе развязки Комемиют, произошло столкновение автобуса и мотоцикла, на котором вместе с водителем был пассажир. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист и его пассажир (обоим примерно 25 лет) получили тяжелые травмы.
Пострадавшие доставлены в больницу "Вольфсон" в Холоне, их состояние критическое.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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