Два человека в критическом состоянии в результате ДТП на 20-м шоссе

На 20-м шоссе, в районе развязки Комемиют, произошло столкновение автобуса и мотоцикла, на котором вместе с водителем был пассажир. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что мотоциклист и его пассажир (обоим примерно 25 лет) получили тяжелые травмы.

Пострадавшие доставлены в больницу "Вольфсон" в Холоне, их состояние критическое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.