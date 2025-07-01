C 2 июля для входа с собакой-поводырем в общественные здания необходимо удостоверение

Управление по равенству прав людей с инвалидностью при министерстве юстиции напоминает, что со среды 2 июля, вход в общественные места с собакой-поводырем будет возможен только при условии, что собака промаркирована надлежащим образом (синяя жилетка), а человек имеет при себе официальное удостоверение.

Удостоверение выдается в центрах подготовки собак-поводырей, сертифицированных министерством социального обеспечения и социальных услуг.

Данная мера направлена на урегулирование сферы собак-поводырей в Израиле в соответствии с поправкой №22 к Закону о равенстве прав людей с инвалидностью.

В настоящее время в Израиле действуют 13 сертифицированных центров подготовки.

Люди, которые в настоящее время пользуются собакой-поводырем, обученной частным дрессировщиком или организацией, которая не имеющей сертификации, должны обратиться в один из сертифицированных центров подготовки для прохождения теста на пригодность и получения официального удостоверения.

Каждая собака-поводырь должна проходить тест на пригодность в сертифицированном центре один раз в год.