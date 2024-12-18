Полицейские выволокли из автобуса и надели наручники на инвалида ЦАХАЛа из-за его собаки

Бывший боец ЦАХАЛа, страдающий посттравматическим синдромом, провел несколько часов в отделении полиции в наручниках из-за того, что зашел в автобус со своей собакой.

Об инциденте, который произошел в 360-м автобусе транспортной компании "Электра Афиким" 17 декабря, рассказал сайт "Мако".

По словам свидетелей, когда в автобус, следующий из Бней-Брака в Ашдод, на одной из остановок в Бней-Браке вошел 36-летний Яаков Леви со своей собакой, водитель потребовал от него выйти. Аргументы Леви о том, что он ветеран ЦАХАЛа и не может без своей собаки-поводыря, на водителя не подействовали, и он вызвал полицейских.

Несмотря на протесты других пассажиров, полицейские выволокли упирающегося и плачущего мужчину из автобуса. Яаков Леви вспоминает, что умолял его не трогать, объяснял, что с ним не просто собака, а собака-помощник, он плакал. Но один из полицейских стал угрожать ему и его собаке электрошокером.

Пять часов мужчина провел в отделении полиции в наручниках без своей собаки.

Комментируя этот инцидент, из пресс-службы правоохранительных органов передали, что начальник полиции Тель-Авивского округа Хаим Саргроф серьезно отнесся к инциденту и отдал приказ о начале расследования. Полицейские отстранены от оперативной работы до окончания расследования.

Из компании "Электра Афиким" сообщили, что водитель автобуса отстранен от работы до завершения расследования, по окончании которого будут проведены дисциплинарные слушания.