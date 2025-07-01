Скандал в зале Верховного суда: публика удалена из помещения
время публикации: 01 июля 2025 г., 12:55 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 12:56
Глава Верховного суда Ицхак Амит распорядился освободить зал заседаний от публики. Это решение было принято в ходе рассмотрения апелляций по вопросу о назначении главы ШАБАКа.
Публика была удалена после того, как некоторые из присутствовавших продолжили выкрикивать с места и прерывать выступающих.
Помимо прочих из зала удален адвокат Ицик Бунцель, отец военнослужащего Амита Бунцеля, погибшего в Газе.
"Речь идет о попытке сорвать судебный процесс, я не знаю ни одного нормального западного государства, где такое было бы возможно. Это удар по основам демократии", – сказал Амит.
В зале остались участники дискуссии, депутаты Кнессета Тали Готлиб ("Ликуд") и Лимор Сон-Армелех ("Оцма Иегудит"), а также журналисты.
Заседание суда продолжается.