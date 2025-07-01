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Израиль

Скандал в зале Верховного суда: публика удалена из помещения

Верховный суд/БАГАЦ
Судебные решения
Суд
время публикации: 01 июля 2025 г., 12:55 | последнее обновление: 01 июля 2025 г., 12:56
Скандал в зале Верховного суда: публика удалена из помещения
Yonatan Sindel/FLASH90

Глава Верховного суда Ицхак Амит распорядился освободить зал заседаний от публики. Это решение было принято в ходе рассмотрения апелляций по вопросу о назначении главы ШАБАКа.

Публика была удалена после того, как некоторые из присутствовавших продолжили выкрикивать с места и прерывать выступающих.

Помимо прочих из зала удален адвокат Ицик Бунцель, отец военнослужащего Амита Бунцеля, погибшего в Газе.

"Речь идет о попытке сорвать судебный процесс, я не знаю ни одного нормального западного государства, где такое было бы возможно. Это удар по основам демократии", – сказал Амит.

В зале остались участники дискуссии, депутаты Кнессета Тали Готлиб ("Ликуд") и Лимор Сон-Армелех ("Оцма Иегудит"), а также журналисты.

Заседание суда продолжается.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июля 2025

БАГАЦ рассматривает апелляции по вопросу о назначении главы ШАБАКа