Скандал в зале Верховного суда: публика удалена из помещения

Глава Верховного суда Ицхак Амит распорядился освободить зал заседаний от публики. Это решение было принято в ходе рассмотрения апелляций по вопросу о назначении главы ШАБАКа.

Публика была удалена после того, как некоторые из присутствовавших продолжили выкрикивать с места и прерывать выступающих.

Помимо прочих из зала удален адвокат Ицик Бунцель, отец военнослужащего Амита Бунцеля, погибшего в Газе.

"Речь идет о попытке сорвать судебный процесс, я не знаю ни одного нормального западного государства, где такое было бы возможно. Это удар по основам демократии", – сказал Амит.

В зале остались участники дискуссии, депутаты Кнессета Тали Готлиб ("Ликуд") и Лимор Сон-Армелех ("Оцма Иегудит"), а также журналисты.

Заседание суда продолжается.