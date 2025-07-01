"Приказ 77" как способ правительства и армии обойти закон: об иске "Бдительной матери" в БАГАЦ

Адвокат Батья Каане-Дрор, одна из лидеров движения "Има Эра" ("Бдительная мать"), подала накануне иск в БАГАЦ, требуя от государства прекратить практику автоматического призыва по экстренным повесткам ("цав 8") военнослужащих-срочников сразу после их демобилизации со срочной службы. По утверждению Каане-Дрор, эта практика незаконна, антидемократична и опасна.

А главное – автоматический призыв демобилизованных срочников на дополнительные месяцы службы, на этот раз в качестве резервистов, по сути является способом правительства обойти законодательные, судебные и политические последствия собственного нежелания и неспособности провести справедливый закон о равном распределении бремени и обеспечить достаточный призыв ультрарелигиозных юношей.

Мы обратились к Батье Каане-Дрор с просьбой рассказать подробнее об этой действующей с начала войны схеме "огибания углов" – за счет десятков тысяч срочников, лишающихся положенной им по закону демобилизации.

"Так получилось, что правительство не сумело продлить срок службы для срочников, – пояснила Батья Каане-Дрор, мама троих резервистов. – Законопроект о продлении срочной службы до 36 месяцев так и не удалось провести через Кнессет. Не смогло правительство и законодательно продлить срок службы резервистов. Поэтому по закону срочная служба до сих пор составляет два года и восемь месяцев, а не три года. Они пытались продлить срок из-за войны, но юридическая советница правительства сказала, что вначале нужно использовать другие возможности пополнения личного состава, включая призыв ультраортодоксов и других категорий населения, которые не призываются. Лишь исчерпав эти возможности, можно будет продлить службу срочников".

Однако армия и правительство нашли способ обойти закон. Способ этот называется "приказ 77". "Наша армия нашла патент – они выдают поголовно срочные повестки "цав 8" тем срочникам, которые должны в ближайшее время демобилизоваться со срочной службы после двух лет и восьми месяцев, и вот эти "недодемобилизованные" автоматически получают "цав 8" и вынуждены служить еще минимум четыре месяца, – возмущается Каане-Дрор. – И это называется "приказ 77". И не имеет значения, чрезвычайное положение или нет, война или перемирие, они уже целый год это делают".

Батья подчеркивает, что "цав 8" это экстренная повестка, на случай чрезвычайного положения и войны – а правительство и армия сделали ее автоматическим способом обойти закон и не демобилизовать срочников по завершении ими службы, тем самым полностью дискредитировав сам принцип "цав 8". "Каждый раз, с каждой операцией все сопутствующие условия должны перепроверяться, ты не можешь просто так заранее постановить, что все срочники, которые должны завершить службу – остаются еще на четыре месяца, – подчеркивает Каане-Дрор. – Безо всяких обоснованных причин, без необходимости решить проблему недобора "харедим" и конфликтовать с партнерами по коалиции. Просто так, приказом сверху. Это ведь безумие!"

В качестве ответчиков по иску Батьи Кааны-Дрор (и нескольких военнослужащих, которые должны демобилизоваться в августе и которые категорически против автоматического принудительного продления их службы еще на четыре месяца) выступают министр обороны Исраэль Кац, глава Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир, глава отдела кадров ЦАХАЛа генерал-майор Даду Бар-Калифа и юридическая советница правительства Гали Баарав-Миара, которая остановила продвижение законопроекта о продлении срочной службы до 36 месяцев, но позволила правительству сложившуюся ситуацию обойти.

Батья Каане-Дрор напоминает, что служба нынешних срочников проходит в тяжелейших условиях войны с ХАМАСом, с "Хизбаллой", с Ираном, без выходов и отдыха. При этом военнослужащим раздают буклет, который иначе как рекламным сложно назвать – и в этом буклете объясняется, как удобно, полезно и прекрасно демобилизоваться со срочной службы сразу в "милуим".

"Код 77 – правила демобилизации в чрезвычайной ситуации", – гласит этот буклет. Далее следует разъяснение: "Смысл "кода 77" в том, что вы переходите со срочной службы ("садир") сразу на резервистскую службу ("милуим") при помощи срочной повестки "цав 8", и служите в тех же срочных подразделениях. Это правило предназначено для критически важных армейских специальностей, для военнослужащих боевых подразделений и жизненно необходимых функций, и оно действует сразу по завершении срочной службы в качестве ее продолжения на дополнительные четыре месяца".

"Солдаты в рамках "кода 77" получают множество льгот и помощи, включая помощь с образованием, отпуска льготы и оплату за резервистскую службы по "цав 8"", – сказано далее в этом буклете. В нем рассказывается, что служащие по "приказу 77" получают такие возможности, как подключение к порталу резервистов, посредством которого они будут получать возврат потраченных на дорогу средств.

Форму, правда, они будут носить все ту же, "садирников" в звании их никто не повысит, должности и задачи останутся теми же, что и на срочной службе – хотя зарплата за день резервистской службы по "приказу 77" будет уже не прежней армейской, а 321 шекель в день: эти деньги платит Институт национального страхования ("Битуах Леуми"). Буклет заботливо рекомендует зарегистрироваться на сайте "Битуах Леуми" и указать там данные своего счета.

Из-за войны и чудовищной перегрузки регулярных и резервных подразделений у армии действительно острый дефицит кадров. Солдаты, чья служба пришлась на войну "Железные мечи", уже отдали больше, чем все их предшественники. Традиционно в Израиле не призывали в "милуим" в течение года после демобилизации со срочной службы, но только не после 7 октября 2023 года. Эти солдаты уже лишены традиционной для израильских "дембелей" поездки за границу после выхода из армии: "цав 8" попросту не дает им даже задуматься об отдыхе. И ведь на четыре месяца остаются не все, вслед за одним сроком резервистской службы приходит другой, за ним третий, только что вроде бы отслужившие закрывают двести, триста дней "милуима".

Иск, поданный Батьей Каане-Дрор, уже получил ответ суда: судья БАГАЦа Алекс Штейн обязал ответчиков – министра обороны, главу Генштаба, главу отдела кадров ЦАХАЛа и юридическую советницу правительства – в течение месяца прислать свои предварительные ответы на этот иск. Документы должны быть получены до 30 июля 2025 года. И с учетом неторопливости израильской судебной системы можно ожидать, что те самые военнослужащие, подписи которых стоят под этим иском и которые должны по закону демобилизоваться со срочной службы в начале августа, не смогут избежать срочной повестки и дополнительных – минимум – четырех месяцев в армии.

Публикацию подготовила Елена Пепел