Найден третий подросток, поиски которого велись на побережье возле Ришон ле-Циона

Пресс-служба полиции сообщила об обнаружении третьего подростка, поиски которого велись возле Ришон ле-Циона. Парамедики передали, что состояние подростка критическое, он доставлен в больницу.

Во второй половине дня в полицию и службу скорой помощи поступили сообщения о трех подростках, которые были унесены течением на диком пляже возле Ришон ле-Циона. Двое подростков были спасены и не нуждались в медицинской помощи. Поиски третьего подростка продолжались несколько часов.