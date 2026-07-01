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Израиль

Найден третий подросток, поиски которого велись на побережье возле Ришон ле-Циона

Мада
Средиземное море
Полиция
время публикации: 01 июля 2026 г., 19:21 | последнее обновление: 01 июля 2026 г., 19:21
Найден третий подросток, поиски которого велись на побережье возле Ришон ле-Циона
Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба полиции сообщила об обнаружении третьего подростка, поиски которого велись возле Ришон ле-Циона. Парамедики передали, что состояние подростка критическое, он доставлен в больницу.

Во второй половине дня в полицию и службу скорой помощи поступили сообщения о трех подростках, которые были унесены течением на диком пляже возле Ришон ле-Циона. Двое подростков были спасены и не нуждались в медицинской помощи. Поиски третьего подростка продолжались несколько часов.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июля 2026

На диком пляже возле Ришон ле-Циона ведется поиск пропавшего подростка