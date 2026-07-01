В Кнессете в первом чтении обсуждается Основной закон об изучении Торы

В среду, 1 июля, на пленарном заседании Кнессета должно состояться голосование в первом чтении по Основному закону об изучении Торы, на принятии которого настаивают религиозные партии.

В изначальном тексте законопроекта учебу в йешиве намеревались приравнять к службе в ЦАХАЛе с точки зрения статуса, прав и льгот, которые получают обучающиеся, но позднее этот параграф был изъят из законопроекта. В обсуждаемом сегодня в Кнессете документе говорится, что "изучение Торы признается одной из основополагающих ценностей государства Израиль". Изучающие Тору объявлены людьми, приносящими большую пользу государству Израиль.

Моше Гафни, являющийся автором законопроекта, первым поднялся на трибуну. Ожидается, что обсуждение продлится несколько часов.

Поскольку закон имеет статус Основного закона, для его утверждения необходимо, чтобы его поддержали не менее 61 парламентария. Однако в последние дни несколько членов коалиции, в том числе Юлий Эдельштейн, Шарен Хаскель, Дан Илуз, заявили о своем намерении голосовать против.