Байден раскрыл условия сделки по возвращению заложников, предложенной Израилем ХАМАСу

Президент США Джо Байден выступил в пятницу, 31 мая, с речью о войне в секторе Газы, раскрыв условия сделки по возвращению заложников, предложенной Израилем ХАМАСу.

В своей речи Байден призвал ХАМАС согласиться с израильским предложением, которое передано ему при посредничестве Катара.

Байден подчеркнул, что Израиль предложил "дорожную карту прекращения огня и освобождения похищенных". Этот план состоит из трех этапов. Первый этап рассчитан на шесть недель: в течение этого времени в секторе Газы устанавливается перемирие, освобождается часть удерживаемых заложников (женщин, пожилых людей и раненых) в обмен на сотни палестинских заключенных, наращиваются поставки гуманитарной помощи до 600 грузовиков в день. В рамках этого этапа палестинцы вернутся в свои дома, в том числе на севере сектора Газы. Силы ЦАХАЛа будут выведены из населенных пунктов сектора Газы. Стороны начнут переговоры о бессрочном прекращении боевых действий. В случае, если переговоры займут больше времени, срок перемирия будет продлен. При этом, по словам Байдена, посредники – США, Египет и Катар – проследят за тем, чтобы переговорный процесс не заходил в тупик.

В ходе второго этапа плана из сектора Газы будут выведены все силы ЦАХАЛа, террористические организации освободят всех живых заложников, включая мужчин-военнослужащих, а прекращение огня станет бессрочным при условии, что ХАМАС будет соблюдать все взятые на себя обязательства.

Третий этап предусматривает начало восстановления сектора Газы; останки погибших заложников будут возвращены их семьям.

Байден заявил, что "причина, по которой осуществление этого плана возможно, заключается в том, что силы ХАМАСа были подорваны за последние семь месяцев и он не сможет осуществить еще одно 7 октября".

"Война без конца и стремление к полной победе только истощат Израиль; экономику, армию и человеческие ресурсы; это усилит изоляцию Израиля в мире. Это не вернет похищенных домой, не приведет к долгосрочному поражению ХАМАСа и безопасности Израиля", – сказал президент США. Байден добавил, что сделка, если она будет реализована, снимет напряженность на северной границе. Он призвал руководство Израиля поддержать сделку.