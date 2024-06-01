Манифестация в центре Тель-Авива: "Байден, спаси их от Нетаниягу"

Десятки тысяч человек принимают участие в проходящей на улице Каплан в Тель-Авиве манифестации солидарности с похищенными израильтянами. Они требуют от правительства Израиля принять предложение президента США Джо Байдена.

На перекрестке Азриэли демонстранты разожгли костер. Как сообщает Walla, на месте начались столкновения с полицией. В общей сложности по всей стране проходит около 60 демонстраций и пикетов. Их участники просят американского лидера спасти похищенных от правительства Биньямина Нетаниягу.

Председатель Федерации профсоюзов Арнон Бар-Давид поддержал требование согласиться на предложенные президентом США условия. По его словам, возвращение всех похищенных – моральный долг государства. "Мы обязаны придерживаться принципа: Израиль своих не бросает", – заявил он.

Напомним, что предложение, названное Байденом израильским, предусматривает обмен похищенных израильтян на палестинских заключенных и вывод ЦАХАЛа из сектора Газы, фактически позволив ХАМАСу сохранить власть.