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Манифестация в центре Тель-Авива: "Байден, спаси их от Нетаниягу"

время публикации: 01 июня 2024 г., 22:35 | последнее обновление: 01 июня 2024 г., 22:41
Манифестация в центре Тель-Авива: "Байден, спаси их от Нетаниягу"
AP Photo/Maya Alleruzzo

Десятки тысяч человек принимают участие в проходящей на улице Каплан в Тель-Авиве манифестации солидарности с похищенными израильтянами. Они требуют от правительства Израиля принять предложение президента США Джо Байдена.

На перекрестке Азриэли демонстранты разожгли костер. Как сообщает Walla, на месте начались столкновения с полицией. В общей сложности по всей стране проходит около 60 демонстраций и пикетов. Их участники просят американского лидера спасти похищенных от правительства Биньямина Нетаниягу.

Председатель Федерации профсоюзов Арнон Бар-Давид поддержал требование согласиться на предложенные президентом США условия. По его словам, возвращение всех похищенных – моральный долг государства. "Мы обязаны придерживаться принципа: Израиль своих не бросает", – заявил он.

Напомним, что предложение, названное Байденом израильским, предусматривает обмен похищенных израильтян на палестинских заключенных и вывод ЦАХАЛа из сектора Газы, фактически позволив ХАМАСу сохранить власть.

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