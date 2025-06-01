Через четыре года после обрушения трибуны в синагоге Гиват-Зеэва вновь пройдут массовые празднества

Местный совет Гиват-Зеэва выдал разрешение на проведение массовых торжеств в честь праздника Шавуот в синагоге Карлинских хасидов. В 2021 году в результате обрушения трибуны на Шавуот в этой синагоге погибли три человека, 220 пострадали.

Разрешение было выдано несмотря на то, что синагога еще не получила ордер на эксплуатацию здания. Ynet цитирует высокопоставленного сотрудника совета, который отмечает: ответственные просто закрывают глаза на опасность, будучи не в силах выстоять под давлением – несмотря на то, что здание не соответствует стандартам безопасности. Спасательные службы выступили против разрешения.

Напомним: 16 мая 2021 года в синагоге Гиват-Зеэва обрушилась трибуна. Здание, принадлежащее Карлинскому хасидскому двору, не было достроено. Во время обрушения на трибуне находилось около 600 человек, трое из них погибли: 13-летний Меир Глойберман, 23-летний Мордехай Рубинштейн и 39-летний Элиягу Крепель.

Эвакуация пострадавших затруднялась тем, что, в связи с праздником, улица, на которой расположена синагога, была забита припаркованными машинами, которые в некоторых местах стояли в несколько рядов. Спасателям и местным жителям пришлось толкать машины, чтобы освободить проезд для "пожарных" и "скорых".

В эвакуации участвовали вертолеты ЦАХАЛа и службы скорой помощи. К оказанию помощи были привлечены военнослужащие спасательных подразделений службы тыла и подразделение 669, занимающееся эвакуацией раненых.