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Израиль

Коалиционный кризис: в "Ликуде" усиливается давление на Нетаниягу

Призыв ультраортодоксов
Ликуд
ШАС
Яадут а-Тора
время публикации: 01 июня 2025 г., 10:15 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 10:17
Министр энергетики Эли Коэн ("Ликуд")
Flash90

Министр энергетики Эли Коэн ("Ликуд") заявил, что не поддержит законопроект о призыве, который не приведет к реальному изменению существующей ситуации.

"Я проголосую только за законопроект, который соответствует оборонным нуждам государства Израиль", – заявил министр, являющийся также членом военно-политического кабинета, в интервью "Исраэль а-Йом".

"Все должны понять – старые времена ушли в прошлое. То, что было, продолжаться не может. Я очень люблю ультраортодоксальную общину – они наши братья, но они должны понимать, что эпоха уклонения от службы кончилась", – сказал министр.

Как сообщает "Кан", в "Ликуде" есть группа депутатов, которые заявляют о готовности голосовать против законопроекта о призыве, даже если результатом этого станет развал правительства.

Накануне журналист Инон Магаль сообщал со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники, что наметился серьезный прогресс в подготовке законопроекта и осталось согласовать "один или два параграфа". Напомним, что Магаль считается одним из наиболее приближенных к премьер-министру Биньямину Нетаниягу журналистов.

В ультраортодоксальных партиях по-прежнему заявляют, что сразу после праздника Шавуот их духовные лидеры примут решения о дальнейших шагах.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 мая 2025

Закон о призыве: ультраортодоксы готовятся к развалу правительства