Возле Афулы автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электровелосипеде

На 65-й трассе, возле перекрестка Афула-Илит, автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электрическом велосипеде. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что велосипедист (примерно 20 лет) получил множественные травмы, он доставлен в больницу в "А-Эмек" в Афуле.

Состояние пострадавшего тяжелое.

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.