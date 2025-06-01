Возле Афулы автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электровелосипеде
время публикации: 01 июня 2025 г., 20:19 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 20:20
На 65-й трассе, возле перекрестка Афула-Илит, автомобиль сбил мужчину, ехавшего на электрическом велосипеде. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что велосипедист (примерно 20 лет) получил множественные травмы, он доставлен в больницу в "А-Эмек" в Афуле.
Состояние пострадавшего тяжелое.
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
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