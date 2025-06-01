Минздрав ХАМАСа заявляет о множестве убитых и раненых около пунктов раздачи помощи в Газе

Министерство здравоохранения Газы (структура ХАМАСа) заявляет о множестве убитых и раненых в результате ударов ЦАХАЛа по целям около пунктов раздачи помощи американо-израильской группой Gaza Humanitarian Foundation (GHF).

Минздрав ХАМАСа сообщает об одном убитом и 26 раненых, среди которых трое несовершеннолетних и три женщины, в результате удара ЦАХАЛа по цели в районе Нецарим, в центре сектора, где была организована раздача помощи GHF. Утверждается, что атаковали дроны ЦАХАЛа.

Ранее минздрав ХАМАСа заявлял о 24 убитых в результате ударов ЦАХАЛа по целям в районе Рафаха, на юге сектора, где была организована раздача помощи GHF.

ЦАХАЛ эти сведения не подтверждает.

Сведения о множестве убитых и пострадавших на пунктах раздачи помощи GHF подтверждаются "Красным Крестом и Полумесяцем". При этом не уточняется, при каких обстоятельствах были получены ранения и травмы.

Информация проверяется.

ХАМАС и "Исламский джихад" объявили "предателями" тех, кто попытается сотрудничать с Израилем и США в рамках этой системы распределения гуманитарной помощи в Газе. Судя по имеющимся данным, ХАМАС провоцирует беспорядки на пунктах выдачи помощи.