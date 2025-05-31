Фонд помощи Газе: жителям сектора выдано более 3,8 миллиона порций еды

Фонд помощи сектору Газы (GHF) сообщил, что с начала операции по распределению гуманитарной помощи, которую он проводит уже пять дней, жителям сектора было выдано более 3,8 миллиона порций еды.

Согласно официальному заявлению GHF, сегодня было распределено рекордное количество порций – 1,66 миллиона, которые доставили 30 грузовиков, привезших около 28 800 упаковок с едой. .