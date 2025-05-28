Закон о призыве: ультраортодоксы готовятся к развалу правительства

Партия "Яадут а-Тора" требует представить в ближайшие 24 часа согласованный вариант закона о призыве.

Как сообщает издание "Исраэль а-Йом", в противном случае, сразу после праздника, 3 июня, духовные лидеры блока соберутся для того, чтобы принять решение о дальнейших шагах. "Пока неясно, какими будут эти шаги – голосование за закон о роспуске Кнессета, выход партии из коалиции или увольнение министров с постов в правительстве", – сказано в публикации. По словам источников в партии, "терпение иссякло". В "Яадут а-Тора" намерены добиваться упорядочивания статуса учащихся йешив, в противном случае "все сценарии реалистичны".

В последние дни проходили встречи ведущих ультраортодоксальных раввинов в попытке сформировать единую позицию по вопросу о законе и дальнейших шагах в том случае, если он не будет принят.

Накануне сообщалось, что контакты касались в том числе вопроса о согласованной дате выборов в Кнессет 26-го созыва. В "Яадут а-Тора" настаивали на том, чтобы прийти к соглашению о выборах сразу после осенних праздников. Для того, чтобы это стало возможно, Кнессет должен быть распущен в ближайшие недели.

В ШАС до сих пор решение не принято. С одной стороны, сефардские удьтраортодоксы не хотят выглядеть как те, кто готовы к большим компромиссам по вопросу о призыве, чем "Яадут а-Тора". С другой стороны, избиратели ШАС не заинтересованы в выборах, и это может ударить по партии. Ожидается, что окончательное решение о дальнейших шагах будет принято до наступления праздника Шавуот (до вечера 1 июня).

28 мая портал Ynet цитирует слова Натана Эшеля, приближенного к премьер-министру Биньямину Нетаниягу, заявившего, что, по его мнению, БАГАЦ отменит закон о призыве, если такой закон будет принят, так как судьи заинтересованы в обвале правительства.