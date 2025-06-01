Уничтожен командир ХАМАСа, причастный к гибели десятков израильских бойцов

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщают о ликвидации террориста, командовавшего отрядом боевиков, которые были причастны к гибели 21 бойца ЦАХАЛа 22 января 2024 года.

Командир террористов Халиль Абд ан-Насер Мухаммад Хатиб из "Бригады аль-Магази" ХАМАСа был уничтожен в пятницу, 30 мая. Информация о его ликвидации была опубликована после получения подтверждения данного факта.

Террориста уничтожили ударом с воздуха, благодаря сведениям, полученным 414-м разведывательным подразделением.

22 января 2024 года в результате попадания выпущенных террористами противотанковых ракет по зданиям, которые подготавливались к подрыву, и в которых находилось множество военнослужащих, а также по находившемуся рядом танку, погиб 21 военнослужащий.

Имена погибших:

1. Старшина запаса Матан Лазар, 32 года, из Хайфы, боец 6261 батальона 261 бригады.

2. Старшина запаса Адар Купелик, 23 года, из Мево Бейтар, командир отделения в 8208 батальоне 261 бригады.

3. Старшина запаса Сергей Гонтмахер, 37 лет, из Рамат-Гана, боец 8208 батальона 261 бригады.

4. Старшина запаса Элькана Йегуда Сфез, 25 лет, из Кирьят-Арбы, боец 8208 батальона 261 бригады.

5. Старшина запаса Юваль Лопес, 27 лет, из поселения Алон-Швут, боец 9206 батальона 205 бригады.

6. Старшина запаса Йоав Леви, 29 лет, из Йегуда-Моносона, боец 8208 батальона 261 бригады.

7. Старшина запаса Николас Бергер, 22 года, из Иерусалима, боец 8208 батальона 261 бригады.

8. Старшина запаса Сидрик Гарин, 23 года, из Тель-Авива, боец 8208 батальона 261 бригады.

9. Старшина запаса Рафаэль Элиас Мошейоф, 33 года, из Пардес-Ханы-Каркура, боец 6261 батальона 261 бригады.

10. Старшина запаса Барак Хаим Бен Валид, 33 года, из Ришон ле-Циона, командир отделения в 6261 батальоне 261 бригады.

11. Старшина резерва Ахмад Абу Латиф, 26 лет, из Рахата, боец ​​8208-го батальона 261-й бригады.

12. Капитан резерва Нир Биньямин, 29 лет, из Гиватаима, офицер 8208-го батальона 261-й бригады.

13. Старшина резерва Элькана Визель, 35 лет, из Бней-Дкалима, боец 8208-го батальона 261-й бригады.

14. Старшина резерва Исраэль Сокол, 24 года, из Карней Шомрона, боец ​​8208-го батальона 261-й бригады.

15. Капитан резерва Ариэль Мордехай Вольфсталь, 28 лет, из Элазара, офицер 9206-го батальона 205-й бригады.

16. Старшина резерва Саги Идан, 24 года, из Рош а-Айна, боец ​​8208-го батальона 261-й бригады.

17. Старшина резерва Марк Кононович, 35 лет, из Герцлии, боец ​​8208-го батальона 261-й бригады.

18. Старшина резерва Итамар Таль, 32 года, из кибуца Месилот, боец ​​6261-го батальона 261-й бригады.

19. Старшина резерва Адам Бисмут, 35 лет, из Карней-Шомрона, боец ​​6261-го батальона 261-й бригады.

20. Старшина резерва Шай Битон Хаюн, 40 лет, из Зихрон-Яакова, боец 8208-го батальона 261-й бригады.

21. Старшина резерва Зегейе Даниэль Касау, 38 лет, из Йокнеам-Илита, боец 8208-го батальона 261-й бригады.