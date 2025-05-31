Армия обороны Израиля подтвердила: Мухаммад Синуар ликвидирован

Армия обороны Израиля подтвердила: 13 мая в секторе Газы был ликвидирован Мухаммад Синуар. Кроме того, подтвержден факт ликвидации командира "Бригады "Рафах" Мухаммада Шабаны и Махди Куара, командира южного батальона Хан-Юниса ХАМАСа.

Авиаудар по туннелю около Европейской больницы был нанесен 13 мая. Тогда же сообщалось, что главной целью был Мухаммад Синуар – лидер "Бригад Изз ад-Дина аль-Касама" и правительства ХАМАСа в Газе, младший брат главы политбюро ХАМАСа Яхьи Синуара, ликвидированного 16 октября 2024 года.

Мухаммад Синуар был одним из старейших и высокопоставленных членов боевого крыла ХАМАСа и принимал активное участие в планировании и осуществлении кровавой резни 7 октября, занимая пост начальника оперативного штаба.

Мухаммад Шабана был одним из организаторов и исполнителей теракта 7 октября,также он курировал удержание заложников в южной части сектора Газы.

Во время войны "Железные мечи" Шабана руководил многочисленными террористическими операциями против сил ЦАХАЛа и инициировал ракетные обстрелы территории Израиля.

Махди Куара начал свою деятельность в террористической организации ХАМАС как производитель оружия и боевик, и в конце концов был повышен до командира батальона южного Хан-Юниса.