Пожар в Модиине, погибли мать и сын. Не исключено двойное убийство
время публикации: 01 июня 2025 г., 10:38 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 11:38
Утром 1 июня в Модиин-Маккабим-Реуте на улице Эмек Бейт Шеан в трехэтажном здании возник пожар. Служба "Маген Давид Адом" сообщает о двух погибших.
Полиция заявляет, что погибли женщина и ребенок – мать (примерно 50 лет) и сын (примерно 10 лет).
По одной из версий, были совершены убийства и поджог.
Обстоятельства этого трагического происшествия уточняются.
Информация уточняется.