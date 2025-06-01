Пожар в Модиине, погибли мать и сын. Не исключено двойное убийство

Утром 1 июня в Модиин-Маккабим-Реуте на улице Эмек Бейт Шеан в трехэтажном здании возник пожар. Служба "Маген Давид Адом" сообщает о двух погибших.

Полиция заявляет, что погибли женщина и ребенок – мать (примерно 50 лет) и сын (примерно 10 лет).

По одной из версий, были совершены убийства и поджог.

Обстоятельства этого трагического происшествия уточняются.

Информация уточняется.