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Израиль

Трагедия в Модиине: следствие склоняется к тому, что речь идет об убийстве и самоубийстве

время публикации: 01 июня 2025 г., 20:26 | последнее обновление: 01 июня 2025 г., 20:41
Трагедия в Модиине: следствие склоняется к тому, что речь идет об убийстве и самоубийстве
Пресс-служба МАДА

Полиция после допроса освободила бывшего супруга женщины, найденной мертвой вместе с 13-летним сыном в их квартире в Модиине. Телеканал "Кан-11" передал, что преобладающей стала версия, согласно которой мать сначала убила сына, а затем покончила с собой.

В пользу этой версии говорит еще и то, что квартира была заперта изнутри.

Утром 1 июня в Модиин-Маккабим-Реуте на улице Эмек Бейт Шеан в трехэтажном здании возник пожар. Внутри горящей квартиры были обнаружены тела женщины (51 год) и мальчика (13 лет). Согласно публикациям в СМИ, на теле ребенка обнаружены ранения, нанесенные ножом, который был воткнут в сердце женщины.

Расследование этого трагического происшествия продолжается.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 июня 2025

Пожар в Модиине, погибли мать и сын. Не исключено двойное убийство