Трагедия в Модиине: следствие склоняется к тому, что речь идет об убийстве и самоубийстве

Полиция после допроса освободила бывшего супруга женщины, найденной мертвой вместе с 13-летним сыном в их квартире в Модиине. Телеканал "Кан-11" передал, что преобладающей стала версия, согласно которой мать сначала убила сына, а затем покончила с собой.

В пользу этой версии говорит еще и то, что квартира была заперта изнутри.

Утром 1 июня в Модиин-Маккабим-Реуте на улице Эмек Бейт Шеан в трехэтажном здании возник пожар. Внутри горящей квартиры были обнаружены тела женщины (51 год) и мальчика (13 лет). Согласно публикациям в СМИ, на теле ребенка обнаружены ранения, нанесенные ножом, который был воткнут в сердце женщины.

Расследование этого трагического происшествия продолжается.