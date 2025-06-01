В Газе умер Хамди ан-Наджар, девять детей которого погибли более недели назад

Источники в Газе сообщают, что в воскресенье, 1 июня, в больнице умер доктор Хамди ан-Наджар, получивший тяжелые ранения 23 мая в результате удара ЦАХАЛа по его дому. Ранее сообщалось о гибели девяти его детей в результате этой атаки.

Более недели назад источники в Газе сообщали, что вечером в пятницу, 23 мая, в результате атаки ВВС ЦАХАЛа в Хан-Юнисе погибли девять детей врача больницы "Насер" Алаа ан-Наджар, ее муж Хамди ан-Наджар и 11-летний сын были тяжело ранены. Эта информация была опубликована ведущими мировыми СМИ. По утверждению палестинских источников, ан-Наджар и ее муж, также работающий в этой больнице, не были связаны с ХАМАСом. Отмечалось, что ракета была выпущена по зданию беспилотником вскоре после того, как в него вошел мужчина (по некоторым данным, это был отец детей).

ЦАХАЛ прокомментировал эти сообщения, подчеркнув, что речь идет об атаке на подозреваемых в террористической деятельности, которые были выявлены военнослужащими и находились в здании, расположенном рядом с ними. В ЦАХАЛе заявили, что армия заранее эвакуировала жителей этого района Хан-Юниса, так как он является "опасной зоной боевых действий".

Однако расследование этого инцидента продолжается.