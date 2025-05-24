Источники в Газе сообщили о гибели девяти детей в Хан-Юнисе. ЦАХАЛ: информация проверяется

Источники в Газе сообщили, что в пятницу, 23 мая, вечером, в результате атаки ВВС ЦАХАЛа в Хан-Юнисе погибли девять детей врача больницы "Насер" Алаа аль-Наджар. Эта информация была опубликована ведущими мировыми СМИ. По утверждению палестинских источников, аль-Наджар и ее муж, также работающий в этой больнице, не связаны с ХАМАСом.

ЦАХАЛ прокомментировал эти сообщения, подчеркнув, что речь идет об атаке на подозреваемых в террористической деятельности, которые были выявлены военнослужащими и находились в здании, расположенном рядом с ними. В ЦАХАЛе заявили, что армия заранее эвакуировала жителей этого района Хан-Юниса, так как он является "опасной зоной боевых действий".

Представитель пресс-службы ЦАХАЛа сообщил, что информация будет проверяться.

Напомним, в ночь на 13 мая Армия обороны Израиля нанесла удар по штабу террористов ХАМАСа, который располагался на территории больницы "Насер" ​​в районе Хан-Юниса.

ЦАХАЛ сообщал, что больничный комплекс "Насер" использовался террористами для планирования атак против израильских военных и граждан Израиля.

Было упомянуто, что, например, глава правительства ХАМАСа в секторе Газы Исмаил Бархум до ликвидации в марте 2025 года действовал из комплекса больницы "Насер".

"Высокопоставленные деятели террористической организации ХАМАС продолжают использовать больницу в террористических целях, цинично и жестоко эксплуатируя гражданское население внутри и вокруг больницы", – заявил ЦАХАЛ.