Мальта предложила убежище врачам из Хан-Юниса, девять детей которых погибли в результате авиаудара

В воскресенье, 25 мая, премьер-министр Мальты Роберт Абела объявил, что его страна готова предоставить убежище педиатрам из Хан-Юниса Алаи и Хамди Наджар, девять детей которых погибли в субботу, 24 мая, в результате авиаудара ЦАХАЛа. Об этом пишет издание Maltese Herald.

Кроме того, на проходившем политическом мероприятии в Мосте, Роберт Абела сообщил, что на конференции, которая состоится в следующем месяце в штаб-квартире ООН, Мальта поддержит решение о создании независимого Палестинского государства, которое продвигают Франция и Саудовская Аравия.