x
25 мая 2025
|
последняя новость: 00:25
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
25 мая 2025
|
25 мая 2025
|
последняя новость: 00:25
26 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Мальта предложила убежище врачам из Хан-Юниса, девять детей которых погибли в результате авиаудара

Газа
ООН
Палестинская администрация
Мальта
время публикации: 25 мая 2025 г., 23:57 | последнее обновление: 26 мая 2025 г., 00:17
Мальта предложила убежище врачам из Хан-Юниса, девять детей которых погибли в результате авиаудара
AP Photo/Jonathan Borg

В воскресенье, 25 мая, премьер-министр Мальты Роберт Абела объявил, что его страна готова предоставить убежище педиатрам из Хан-Юниса Алаи и Хамди Наджар, девять детей которых погибли в субботу, 24 мая, в результате авиаудара ЦАХАЛа. Об этом пишет издание Maltese Herald.

Кроме того, на проходившем политическом мероприятии в Мосте, Роберт Абела сообщил, что на конференции, которая состоится в следующем месяце в штаб-квартире ООН, Мальта поддержит решение о создании независимого Палестинского государства, которое продвигают Франция и Саудовская Аравия.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 25 мая 2025

597-й день войны: удары в Газе и Ливане, операции в Иудее и Самарии, обстрел из Йемена
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 мая 2025

Источники в Газе сообщили о гибели девяти детей в Хан-Юнисе. ЦАХАЛ: информация проверяется
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 апреля 2025

Макрон заявил, что Франция может признать Палестинское государство уже летом