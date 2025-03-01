Нетаниягу проведет консультации по вопросу продолжения сделки с ХАМАСом

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу проведет консультации по вопросу освобождения заложников на фоне отказа ХАМАСа от израильского предложения о продлении первого этапа сделки.

В консультациях примут участие министры и представители сил безопасности.

Накануне премьер провел внеочередные консультации по этому вопросу после возвращения израильской делегации из Каира.

В ходе переговоров в Каире не было достигнуто соглашение о переходе ко второй фазе сделки между Израилем и ХАМАСом, сообщают арабские СМИ.

Судя по публикуемым сведениям, делегация Израиля предложила пролонгировать первую фазу сделки – в обмен на освобождение заложников продлить режим прекращения огня, продолжить поставки гуманитарной помощи в Газу и освободить из тюрем сотни террористов.

Источник в ХАМАСе заявил ливанскому телеканалу "Аль-Маядин", ассоциированному с "Хизбаллой", что "шантаж" Израиля был отвергнут. "Мы не передадим больше ни одного заложника, кроме как в рамках полного пакета соглашений", – было сказано этим представителем ХАМАСа.

Правительство Израиля в скором времени примет решение о дальнейших действиях.

После того, как в Каире ХАМАС отверг израильское предложение, высока вероятность возобновления активных боевых действий в Газе.

Накануне израильские СМИ опубликовали заявление некого высокопоставленного чиновника в руководстве страны, который заявил, что силы ЦАХАЛа не уйдут из района "Филадельфийской оси" – на границе Газы и Египта. Этот источник заявил: "Мы не позволим убийцам из ХАМАСа снова разъезжать на пикапах и разгуливать с оружием на наших границах, мы не позволим им набираться сил за счет контрабанды".

Вывод сил ЦАХАЛа из района "Филадельфийской оси" и со всей территории сектора Газы, включая приграничные районы, является требованием ХАМАСа для реализации завершающего этапа сделки. ХАМАС предлагает формулу обмена заложников на заключенных "все на всех" и заявляет о готовности к полному прекращению войны при условии международных гарантий.

Правительство Израиля, в свою очередь, дает понять: полного вывода сил ЦАХАЛа из Газы пока не будет, мы не допустим сохранения власти ХАМАСа в секторе, но готовы обсуждать условия сохранения режима прекращения огня, если продолжится процесс обмена заложников – прежде всего, живых – на заключенных, осужденных за террор, которые находятся в израильских тюрьмах.

Позицию Израиля по этому вопросу поддерживают США. Американский президент Дональд Трамп требовал, чтобы ХАМАС вернул всех удерживаемых заложников до 15 февраля. Этого не произошло. Трамп угрожал "адом" ХАМАСу. Однако и этого не случилось. Власти Израиля сочли разумным продолжить постепенный процесс "обмена пленными". Первая фаза этого процесса, в рамках нынешней сделки, завершилась 27 февраля – после передачи из Газы тел четырех убитых заложников – Охада Яаломи, Цахи Идана, Шломо Манцура и Ицхака Эльгарата.