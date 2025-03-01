Штаб семей заложников: Шломо Манцур будет похоронен завтра в кибуце Кисуфим

Штаб семей заложников сообщил, что Шломо Манцур будет похоронен завтра в кибуце Кисуфим. 86-летний Шломо Манцур был убит в кровавой бойне 7 октября 2023 года, а его тело было вывезено террристами в сектор Газы.

В сообщении говорится: "Семья Манцур и штаб призывают граждан Израиля встать вдоль дорог с флагами Израиля и проводить Шломо в последний путь".

В 09:45 начнется похоронная процессия из Ришон ле-Циона на кладбище. Похороны Шломо начнутся в 12:30 в кибуце Кисуфим.