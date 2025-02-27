Офис премьер-министра Израиля: четверо заложников были убиты террористами

Канцелярия премьер-министра Израиля подтвердила идентификацию останков четырех заложников, переданных накануне ночью из Газы. Судя по официальному сообщению, экспертизой установлено, что трое заложников были убиты в Газе, один был убит 7 октября 2023 года, а его тело вывезли в Газу.

"После завершения процесса опознания, проведенного Армией обороны Израиля, Национальным центром судебной медицины министерства здравоохранения и израильской полицией, представители Армии обороны Израиля объявили семьям Яаломи, Идан, Манцур и Эльгарат, что их близкие – Охад Яаломи, Цахи Идан, Шломо Манцур и Ицхак Эльгарат – были убиты и доставлены в Израиль. В соответствии с разведывательными данными и всей имеющейся в нашем распоряжении информацией, Охад, Цахи и Ицхак были убиты в плену в Газе. Шломо Мансур был убит в кровавой бойне 7 октября 2023 года, а его тело хранилось в секторе Газы. Мы разделяем горе семей в это трудное время".

Утром 27 февраля стало известно, что тела четырех заложников, переданных ночью террористической организацией ХАМАС, идентифицированы.

В Израиль были доставлены тела Шломо Манцура (86), Охада Яаломи (49), Ицхака Эльгарата (68) и Цахи Идана (51).

Семьи этих заложников подтвердили, что получили соответствующие уведомления.

Шломо Манцур, 86 лет. Похищен террористами из кибуца Кисуфим, около границы Газы, 7 октября 2023 года. Судя по официальному сообщению, он был убит террористами в тот же день, а его тело вывезли в Газу.

Охад Яаломи, 49 лет. Похищен террористами из кибуца Нир-Оз 7 октября 2023 года. Он был ранен, пытаясь защитить свою семью, и похищен в сектор Газы. В январе 2024 года террористы опубликовали видео, на котором Яаломи запечатлен раненым, после чего утверждалось, что он погиб в плену "во время бомбардировки израильскими ВВС".

Ицхак Эльгарат, 68 лет. Похищен 7 октября 2023 года из кибуца Нир-Оз. В марте 2024 года ХАМАС заявил о его смерти.

Цахи Идан, 51 год, из кибуца Нахаль-Оз. Террористы похитили его из дома, показав процесс онлайн в соцсети Facebook.

Освобожденные палестинские заключенные

После выполнения ХАМАСом обязательств по передаче четырех тел погибших без унизительных церемоний, из тюрьмы "Офер" выехали автобусы с освобожденными палестинскими заключенными, которых должны были освободить еще в субботу, 22 февраля.

Выпущены из тюрем 602 террористов, освобождение которых было задержано в субботу, и 18 заключенных дополнительно.

По сообщению израильских СМИ, в числе освобождаемых заключенных 71 приговоренный к пожизненному заключению (как правило, пожизненные сроки дают за убийства и теракты с убийствами израильтян), а также 60 приговоренных к длительным срокам заключения.

105 освобождаемых заключенных страдают теми или иными заболеваниями, Служба тюрем снабдила их необходимыми им лекарствами на 24 часа. Пятеро заключенных были доставлены на амбулансах в связи с их состоянием здоровья или возрастом.

В числе освобождаемых заключенных 47 террористов, которые ранее были освобождены из израильских тюрем в рамках сделки по освобождению Гилада Шалита, вернулись к террору и были арестованы вновь.

43 из них возвращаются в палестинские населенные пункты Иудеи и Самарии и в Иерусалим.

11 заключенных, арестованных до 7.10.23, возвращены в сектор Газы.

Израиль освободил 445 заключенных, задержанных в секторе Газы после 7 октября (не указывается, есть ли среди них боевики "Нухбы" и участники резни "черной субботы"), а также 24 женщин-заключенных и несовершеннолетних заключенных.

Освобожденные заключенные рано утром 27 февраля были доставлены на 12 автобусах в Газу.

Ранее израильские власти предупреждали: последние заключенные будут освобождены лишь после того, как будут подтверждены личности погибших.

97 освобожденных террористов-убийц депортированы в Египет – откуда их переправят в страны, которые согласятся их принять.