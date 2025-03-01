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Израиль

Пожар в Тверии, множество пострадавших

Мада
Тверия
Пожары
время публикации: 01 марта 2025 г., 07:14 | последнее обновление: 01 марта 2025 г., 07:20
Пожар в Тверии, множество пострадавших
Пресс-служба МАДА

Утром в субботу, 1 марта, в Тверии на улице Ракефет в результате пожара в жилом доме пострадало множество людей. Пострадавшие доставлены в больницу "Пория".

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что двое пострадавших – женщина около 40 лет и 12-летняя девочка – в состоянии средней тяжести (им пришлось прыгать с большой высоты), еще десять человек получили легкие отравления дымом. Кроме того, была оказана помощь еще пяти пострадавшим с легкими травмами.

Причина пожара выясняется.

Израиль
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