Пожар в Тверии, множество пострадавших

Утром в субботу, 1 марта, в Тверии на улице Ракефет в результате пожара в жилом доме пострадало множество людей. Пострадавшие доставлены в больницу "Пория".

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что двое пострадавших – женщина около 40 лет и 12-летняя девочка – в состоянии средней тяжести (им пришлось прыгать с большой высоты), еще десять человек получили легкие отравления дымом. Кроме того, была оказана помощь еще пяти пострадавшим с легкими травмами.

Причина пожара выясняется.