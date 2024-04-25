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Израиль

Иран, праздники, нет адвоката: государство попросит БАГАЦ отложить рассмотрение закона о призыве

время публикации: 25 апреля 2024 г., 18:51 | последнее обновление: 25 апреля 2024 г., 18:51
Иран, праздники, нет адвоката: государство попросит БАГАЦ отложить рассмотрение закона о призыве
Chaim Goldberg/Flash90

Государство обратится в БАГАЦ с просьбой об отсрочке рассмотрения апелляций, поданных на решение правительства освободить учащихся йешив от призыва без действующего закона по этому вопросу. Рассмотрение апелляций назначено на 2 июня, и позицию государства немало подпортило заявление юридической советницы правительства Гали Бахарав-Миары о том, что она не видит законных оснований для реализации вышеназванного решения. После этого правительство попросило ее не представлять позицию государства на слушаниях по поводу закона о призыве.

Вначале Бахарав-Миара запрещала правительству нанимать частного адвоката для этого процесса, почти через две недели она все же согласилась дать такую возможность исключительно на данные апелляции. Вот только найти подходящего адвоката правительство пока не сумело.

Как сообщает "Исраэль Айом", правительство пока не подало в БАГАЦ просьбу об отсрочке, но вот-вот сделает это. Свою просьбу правительство будет аргументировать сложной ситуацией в сфере безопасности, традиционным параличом государственных структур в период праздника Песах, приближением Дня Независимости и Дня Памяти и связанными с этим сложностями в поиске адвоката.

Правительство попросит также отложить подачу декларативного черновика закона о призыве с 30 апреля на 20 мая, поскольку "работа штаба, занимавшегося подготовкой документа, в связи с важными событиями в сфере безопасности была остановлена".

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