СМИ: переговорная группа Израиля посетила Каир, где ей передали "исправления и дополнения" ХАМАСа

После полуночи израильские СМИ со ссылкой на арабские источники сообщили, что переговорная группа Израиля побывала в Каире, где ей был передан черновик соглашения с поправками, внесенными ХАМАСом.

Панарабское издание "Аль-Араби аль-Джадид" со ссылкой на источники в Египте передало, что в делегацию входили представители "Мосада", ШАБАКа и ЦАХАЛа. По данным этого источника, израильтяне пробыли в Каире около трех часов. Получив от египетских посредников черновик соглашения с поправками и исправлениями, внесенными ХАМАСом, члены делегации вернулись в Израиль.

Египетский источник предположил, что окончательный ответ от ХАМАСа, возможно, будет получен в конце текущей недели.