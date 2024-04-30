"Кан-11": Израиль получил от Египта сообщение, что ХАМАС может отклонить сделку

По данным телеканала "Кан-11", Египет уведомил Израиль, что первые сигналы от ХАМАСа свидетельствуют о том, что он может отклонить сделку из-за отсутствия гарантий, что она приведет к окончанию войны.

Корреспондент телеканала "Кан-11" Сулейман Масуда отметил, что эта информация была получена из двух доверенных источников. При этом оба собеседника подчеркнули, что речь идет не об окончательном ответе, а лишь о предварительных "сигналах" от ХАМАСа. Источник в Иерусалиме, комментируя египетское сообщение, отметил: недовольство ХАМАСа еще не означает того, что сделки не будет, но для политического руководства Израиля переговоры будут сложными.

По данным "Кан-11", Израиль готов отправить свою переговорную группу в Каир после того, как Египет получит окончательный ответ от ХАМАСа.

Палестинский источник, знакомый с ходом переговоров, в интервью телеканалу "Аль-Маядин", что новое предложение, полученное ХАМАСом, имеет положительные моменты, Израиль пошел на значительные уступки, но несколько ключевых моментов нуждаются в дополнительном уточнении. В первую очередь, ХАМАС ждет гарантий, что Израиль выведет войска из сектора Газы. Кроме того, ХАМАС отказывается уточнять количество заложников, которые будут освобождены на первом этапе сделки.