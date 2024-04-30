Родственники похищенных из форума "Тиква" призвали правительство начать операцию в Рафиахе

После встречи с главой правительства Биньямином Нетаниягу родственники похищенных, входящие в форум "Тиква", провели брифинг на площади перед музеем Тель-Авива.

Цвика Мор, отец Эйтана Мора, заявил, что он и родители других похищенных считают, что вернуть заложников можно только с помощью военного давления. "Мы требуем, чтобы правительство немедленно начало операцию в Рафиахе и вернуло похищенных, которые больше не могут ждать", - сказал он.

После встречи с представителями семей похищенных Биньямин Нетаниягу опубликовал видеобращение, в котором рассказал о встрече и прокомментировал ход процесса против Израиля в Международном уголовном суде.

Биньямин Нетаниягу сказал: "Сегодня я встретился с представителями семей павших и семей похищенных. Я им сказал: мы выполним задачи войны. Мы эвакуируем гражданское население, чтобы сосредоточиться на террористах, как мы это делали до сих пор. Мы войдем в Рафиах, потому что у нас нет другого выбора. Мы уничтожим там батальоны ХАМАСа, выполним все задачи войны, включая возвращение всех наших похищенных.

Есть много сил, пытающихся воспрепятствовать нам это сделать. Недавно к ним присоединилась еще одна - Международный уголовный суд в Гааге. У этого суда нет никаких полномочий по отношению к Государству Израиль.Возможность выдачи им ордера на арест за военные преступления против командиров ЦАХАЛа и руководителей государства — это скандал исторического масштаба.

Спустя 80 лет после Холокоста международные организации, возникшие для предотвращения нового Холокоста, рассматривают возможность отказа еврейскому государству в его праве на самозащиту. Самозащиту от кого? От тех, кто работал и до сих пор работает - открыто это провозглашая - над совершением над нами геноцида. Какой абсурд, какое извращение справедливости и истории!

Это станет первым случаем, когда демократическая страна, борющаяся за свою жизнь по всем нормам международного права, будет обвинена в военных преступлениях. Если это произойдет, это станет несмываемым пятном на всем человечестве. Это станет беспрецедентным преступлением на почве антисемитской ненависти, преступлением, которое подольет масла в огонь антисемитского подстрекательства, уже бушующий в мире.

Цель этого шага, если он будет предпринят, - запугать лидеров и солдат Государства Израиль, чтобы, по сути, парализовать способность Государства Израиль защищать себя. Израильское правительство и израильские граждане категорически отвергают это.

Хочу прояснить одну вещь: никакое решение, принятое в Гааге ли или где-либо еще, не поколеблет нашей решимости достичь всех целей войны: освобождения всех наших заложников, полной победы над ХАМАСом, гарантии того, что Газа не будет больше представлять угрозы для Израиля, а также восстановления безопасности и возвращения жителей на север страны.

Израиль ожидает, что лидеры свободного мира решительно выступят против этого скандального шага, шага, который нанесет ущерб способности к самообороне не только Государства Израиль, но и всех демократических стран мира. Израиль ожидает, что эти лидеры задействуют все свое влияние и все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы остановить этот опасный шаг, который будет означать моральное и историческое банкротство".