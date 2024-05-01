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Канцелярия Нетаниягу отвечает госконтролеру: "Излишняя стычка во время войны"

время публикации: 01 мая 2024 г., 21:58 | последнее обновление: 01 мая 2024 г., 22:03
Канцелярия Нетаниягу отвечает госконтролеру: "Излишняя стычка во время войны"
AP Photo/Yousef Masoud

Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу распространила заявление, в котором дается ответ на утверждения государственного контролера Матаниягу Энгельмана, сообщившему, что это ведомство отказывается передавать документы, необходимые для расследования провала 7 октября.

В заявлении сообщается, что в канцелярии узнали о существовании официального письма из СМИ. "Канцелярия Нетаниягу, круглосуточно занимаясь военными проблемами, в полном объеме сотрудничает с ведомством государственного контролера", – утверждается в документе, в котором направление письма квалифицируется как излишняя стычка во время войны.

Напомним: государственный контролер направил главе правительства Биньямину Нетаниягу и начальнику генерального штаба Герци а-Леви официальные письма с требованием передать управлению госконтроля документы, необходимые для расследования.

Согласно письму, секретариат главы правительства и штаб национальной безопасности не в полной мере делятся документами, несмотря на требования закона. Передаются только материалы, датированные не ранее 7 октября 2021 года.

"Тот факт, что через полгода после резни и через четыре месяца после запроса сотрудники моего ведомства не могут добиться полного взаимодействия с канцелярией главы правительства и военно-политическим кабинетом, крайне неподобающ с общественной точки зрения", – пишет Энгельман.

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