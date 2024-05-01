Нетаниягу сообщил Блинкену, что операция в Рафиахе неизбежна

Канцелярия главы правительства Биньямина Нетаниягу подчеркивает, что военная операция в Рафиахе не обусловлена какими-либо событиями или соглашениями.

По словам приближенных премьера, Нетаниягу объяснил это генеральному секретарю США Энтони Блинкену во время их встречи в Иерусалиме.

Напомним, аналогичное заявление глава правительства делал днем ранее во время встречи с представителями форумов "А-Гвура" и "Тиква", объединяющих часть семей павших в ходе войны в Газе и похищенных израильтян.

В ходе встречи Нетаниягу заявил: "Идея о том, что мы прекратим военные действия до того, как будет достигнуты все цели войны, неприемлема. Без связи с тем, будет сделка или нет, мы войдем в Рафиах и уничтожим батальоны ХАМАСа там, чтобы обеспечить полную победу Израилю".