Жителям Мево Хорона, эвакуированным во время лесного пожара, разрешили вернуться домой

Полиция сообщает, что утром 1 мая жителям поселка Мево Хорон, эвакуированным 30 апреля во время лесного пожара, было разрешено вернуться в свои дома.

Основные очаги пожара около Мево Хорона потушены.

Лесные пожары в Израиле. Фоторепортаж

По состоянию на утро 1 мая продолжается тушение лесных пожаров в Иудейских горах (к западу от Иерусалима). Задействованы противопожарная авиация эскадрильи "Эльад" и около 120 пожарных расчетов. Сегодня к тушению пожаров в Израиле подключились самолеты, прибывающие из других стран.

Пожары тушили всю ночь. Судя по всему, для того, чтобы потушить все очаги возгорания, потребуется, по меньшей мере, еще один день.

К 9 утра 1 мая оставались 11 очагов лесных пожаров в Иудейских горах.