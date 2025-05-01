x
01 мая 2025
|
последняя новость: 09:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 мая 2025
|
01 мая 2025
|
последняя новость: 09:10
01 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Жителям Мево Хорона, эвакуированным во время лесного пожара, разрешили вернуться домой

Полиция
Пожары
время публикации: 01 мая 2025 г., 09:10 | последнее обновление: 01 мая 2025 г., 09:15
Тушение пожаров около Мево Хорона. 30 апреля 2025 года
Yonatan Sindel/Flash90

Полиция сообщает, что утром 1 мая жителям поселка Мево Хорон, эвакуированным 30 апреля во время лесного пожара, было разрешено вернуться в свои дома.

Основные очаги пожара около Мево Хорона потушены.

Лесные пожары в Израиле. Фоторепортаж

По состоянию на утро 1 мая продолжается тушение лесных пожаров в Иудейских горах (к западу от Иерусалима). Задействованы противопожарная авиация эскадрильи "Эльад" и около 120 пожарных расчетов. Сегодня к тушению пожаров в Израиле подключились самолеты, прибывающие из других стран.

Пожары тушили всю ночь. Судя по всему, для того, чтобы потушить все очаги возгорания, потребуется, по меньшей мере, еще один день.

К 9 утра 1 мая оставались 11 очагов лесных пожаров в Иудейских горах.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook