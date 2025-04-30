Лесные пожары в Израиле. Фоторепортаж

Фото: Flash90, Associated Press, пресс-службы МАДА, полиции и ЦАХАЛа

В среду, 30 апреля, на фоне очень жаркой и сухой погоды, сопровождаемой сильным ветром, в ряде регионов Израиля, в основном в Иерусалимских горах (к западу от Иерусалима), возникли лесные пожары. В общей сложности, есть десятки очагов возгорания, многие из которых расположены около границы Палестинской автономии, отмечает 12-й канал.

Судя по имеющимся данным, что эти пожары стали следствием преднамеренных поджогов. Задержаны несколько подозреваемых, в том числе около Иерусалима.

К тушению пожаров были привлечены значительные силы пожарной службы, включая противопожарную авиацию и множество наземных бригад, полиция, армия, спасатели.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" сообщает, что в зоне лесных пожаров, которые тушат в настоящее время к западу от Иерусалима, пострадали десятки людей – в основном от отравления дымом.

В связи с сильным лесным пожаром к северу от Бейт-Шемеша проведена эвакуация граждан из Неве-Шалома, Латруна, Нахшона, Мишмар Аялона, Мево Хорона, Бейт Меира и Парка Канада, Неве-Илана и Шореша. Уведомлены о возможной эвакуации из-за распространения лесного пожара жителей поселков Бкоа, Месилат Цион, Тарум и Таоз (Иудейская низменность). Спасательным службам отдан приказ подготовиться к возможной эвакуации Эльада.

Пожар также возник к востоку от международного аэропорта "Бен-Гурион". Полиция перекрыла перекресток Гиват Каха на трассе 444 около Эльада и перекресток Нахшоним на стыке трасс 471 и 444.

Движение транспорта по 1-й трассе в направлении 3-й трассы было перекрыто. Движение по 3-й трассе в направлении Нахшона также было перекрыто.

Начальник генштаба ЦАХАЛа поручил Управлению тылом, военно-воздушным силам и всем подразделениям Армии обороны Израиля оказать полиции, пожарным и спасательным службам необходимую помощь в борьбе с лесным пожаром в Иудейской низменности. Спасательные силы из спасательной бригады, Иерусалимского и Центрального округов, а также пожарные команды Управления тылом, наземные пожарные команды и пожарные машины ВВС, а также самолет, обеспечивающий аэрофотосъемку, в последние часы оказывают помощь в тушении пожаров и эвакуации жителей. Отдел технологий и логистики ЦАХАЛа предоставил цистерны с водой и инженерную технику для тушения пожаров. Силы ЦАХАЛа привлечены к спасательным работам и оказанию помощи гражданам. Силы 669-го спасательного подразделения ЦАХАЛа действуют в зоне лесных пожаров.

Совет национальной безопасности Израиля, по согласованию с главой правительства, договорился о срочном прибытии противопожарной авиации из Италии и Хорватии. Объявлено, что вскоре из этих стран в Израиль прибудут три самолета-амфибии, разработанных компанией Canadair. По всей видимости, речь идет о самолетах Canadair CL-415. Кроме того, направлены просьбы о помощи властям Греции, Кипра и Болгарии. "Учитывая ограничения, связанные с невозможностью работы самолётов пожарной авиации в ночное время, международные силы начнут действовать с завтрашнего дня", – отмечает офис премьер-министра Израиля.

Напомним, что накануне, по распоряжению командования пожарной службы, с 28 апреля до полуночи 7 мая было запрещено разведение костров и разжигание мангалов на природе. Запрет был введен в связи с экстремальными погодными условиями и высокой вероятностью возникновения и распространения пожаров по всей стране. Разжигать мангалы можно будет в эти дни исключительно в специально отведенных для этого местах.