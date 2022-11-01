Виртуальный exit poll на сайте NEWSru.co.il по итогам выборов в Кнессет 25-го созыва. Подробный отчет

Вечером 1 ноября завершилось голосование на выборах в Кнессет 25-го созыва. Начался подсчет голосов. Редакция NEWSru.co.il публикует подробный отчет о результатах exit poll – опроса, проведенного на нашем сайте.

ИТОГИ ОПРОСА

В опросе приняли участие 6615 респондентов. 6408 из них ответили на все 13 вопросов.

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97-98% респондентов живут в Израиле и имеют право голосовать на выборах в Кнессет. Соотношение мужчин и женщин среди респондентов – 70%/30%. Средний возраст – около 55 лет. 71% опрошенных имеют высшее образование. Средний ежемесячный доход (брутто) – около 10 тысяч шекелей. Среднее время жизни в стране – более 25 лет.

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68% относят себя скорее к правым, чем к левым. 15% – относят себя скорее к левым, чем к правым. 17% затрудняются с определением.

Распределение респондентов по городам: Хайфа – 9%, Ашдод – 6%, Иерусалим – 5%, Ришон ле-Цион – 5%, Нетания – 5%, Беэр-Шева – 5%, Петах-Тиква – 5%, Ашкелон – 4%, Бат-Ям – 4%, Тель-Авив-Яффо – 3%, Холон – 3%, Реховот – 3%, Хадера – 2%, Рамат-Ган – 2%, Нагария – 2%, Кармиэль – 2%. Прочие – менее 1,5%.

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3-5% опрошенных, которые имеют право голоса и имели возможность голосовать, не голосовали. Большинство из этой категории не пришли на избирательные участки, потому что разочарованы в израильской политической системе.

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Примерно каждый десятый из проголосовавших сказал, что не уверен в сделанном выборе. Но абсолютное большинство респондентов в своем выборе уверены.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ EXIT POLL NEWSRU.CO.IL

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Голоса наших читателей распределились следующим образом:

"Еш Атид" – 30%

НДИ – 29%

"Ликуд" – 20%

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 6%

"Махане Мамлахти" – 4%

МЕРЕЦ – 2%

"Авода" – 1%

"Байт Иегуди" – 1%

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Прочие партии получили менее 1% голосов наших читателей.

Сравнение результатов сегодняшнего опроса с результатами опроса, который проводился нами 12-14 октября, показывает, что за последние недели перед выборами снизилась поддержка "Ликуда" среди наших читателей и выросла поддержка "Еш Атид" и НДИ. Это может быть связано с тем, что на сайте NEWSru.co.il активно рекламировались партии "Еш Атид" и НДИ (особенно в последние недели перед выборами), а партия "Ликуд" рекламу не размещала. Впрочем, как правило, наши опросы показательны и отражают картину в целом на русскоязычной улице Израиля.

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Отметим, что и в прошлые годы результаты виртуального exit poll на нашем сайте иногда заметно отличались от результатов предвыборных онлайн-опросов. Это могло быть связано с тем, что часть избирателей принимала решение незадолго до голосования или непосредственно на избирательном участке.

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Сколько голосов русскоязычных избирателей получают партии?

По оценке редакции NEWSru.co.il, с учетом численности русскоязычных избирателей в Израиле (750-780 тысяч) и их процентного отношения к общему числу избирателей (11-12%), если явка на выборах была равной средней по стране (примерно две трети), то голоса русскоязычных избирателей определяют 13-14 мандатов.

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Если исходить из предположения, что голосование на сайте NEWSru.co.il является показательным для русскоязычных избирателей в целом, то "Еш Атид" и НДИ получают по 4 "русских мандата", "Ликуд" – 3. Также один такой мандат получает блок "Ционут Датит"-"Оцма Иегудит". Прочее распределяется между партиями, имеющими меньшую поддержку среди русскоязычных израильтян.

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Однако следует учитывать, что явка русскоязычных избирателей могла быть ниже, чем в среднем по стране.

Весьма любопытен тот факт, что наши читатели, подавляющее большинство из которых относят себя скорее к правым, чем к левым, чаще отдают голоса партиям, формирующим левоцентристскую коалицию перемен, а не консервативную право-религиозную коалицию. Очевидно, это связано, прежде всего, с негативным или настороженным отношением многих русскоязычных израильтян к ультраортодоксальному сектору.

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С июля 2022 года на сайте NEWSru.co.il изменен алгоритм онлайн-опросов. При попытке повторного голосования (с того же компьютера или мобильного устройства) теперь не появляется сообщение о том, что данный пользователь уже участвовал в опросе. Просто запоминается единственный результат – последний. Такой алгоритм позволяет в случае ошибки или сбоя во время голосования сделать это повторно. Установлена система идентификации каждого участника опроса. Кроме того, стало возможным ранжирование результатов опроса по категориям.

Сравнение с результатами виртуального exit poll на прошлых выборах

На прошлых выборах голоса наших читателей распределялись так:

НДИ: 03.2021 – 34,0%, 03.2020 – 42,2%; 09.2019 – 45,1%; 04.2019 – 31,0%

"Ликуд": 23,8%, 32,3%; 28,8%; 26,6%

"Еш Атид": 20,7% (блок "Кахоль Лаван", в составе которого была эта партия на прошлых выборах – 16,7%; 16,1%; 20,6%)

"Тиква Хадаша" – 8,5% (только 03.2021, ранее в выборах не участвовала; при этом партия "Кахоль Лаван" набирала менее 1%)

"Ционут Датит" – 2,1% (только 03.2021, ранее в выборах не участвовала)

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Таким образом, по нашим опросам, по сравнению с прошлыми выборами (март 2021), партии НДИ и "Ликуд" потеряли некоторое количество голосов, партия "Еш Атид" получила заметное число дополнительных голосов, партия "Махане Мамлахти" ("Тиква Хадаша" + "Кахоль Лаван") потеряла голоса, партия "Ционут Датит" получила дополнительные голоса.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГОЛОСОВ ПО КАТЕГОРИЯМ

(указаны партии, получающие не менее 1% голосов)

Распределение голосов по полу

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Женщины:

"Еш Атид" – 33%

НДИ – 26%

"Ликуд" – 21%

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 5%

"Махане Мамлахти" – 4%

МЕРЕЦ – 2%

"Авода" – 1%

"Байт Иегуди" – 1%

Мужчины:

НДИ – 31%

"Еш Атид" – 29%

"Ликуд" – 20%

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 7%

"Махане Мамлахти" – 4%

МЕРЕЦ – 1%

Таким образом, можно предположить, что, если бы число мужчин и женщин, участвующих в опросе, было примерно равным, то голоса распределились бы немного иначе:

"Еш Атид" – 31%

НДИ – 28-29%

"Ликуд" – 20-21%

(прочие перераспределения были бы несущественными)

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Распределение голосов в разных возрастных категориях

30 лет или младше:

"Еш Атид" – 33%

НДИ – 14%

"Ликуд" – 13%

"Махане Мамлахти" – 7%

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 5%

МЕРЕЦ – 5%

"Авода" – 4%

"Яадут а-Тора" – 2%

"Байт Иегуди" – 1%

"Цеирим Боарим" – 1%

31-40 лет:

"Еш Атид" – 37%

НДИ – 18%

"Ликуд" – 15%

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 8%

"Махане Мамлахти" – 6%

МЕРЕЦ – 3%

"Авода" – 2%

"Яадут а-Тора" – 1%

"Хофеш Калькали" – 1%

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41-50 лет:

"Еш Атид" – 37%

НДИ – 20%

"Ликуд" – 17%

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 8%

"Махане Мамлахти" – 4%

МЕРЕЦ – 2%

"Яадут а-Тора" – 1%

"Авода" – 1%

"Байт Иегуди" – 1%

51-60 лет:

"Еш Атид" – 32%

НДИ – 27%

"Ликуд" – 21%

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 7%

"Махане Мамлахти" – 5%

МЕРЕЦ – 1%

61-70 лет:

НДИ – 35%

"Еш Атид" – 27%

"Ликуд" – 21%

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 6%

"Махане Мамлахти" – 4%

"Байт Иегуди" – 1%

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71-80 лет:

НДИ – 42%

"Ликуд" – 26%

"Еш Атид" – 19%

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 4%

"Махане Мамлахти" – 3%

Старше 80 лет:

НДИ – 51%

"Ликуд" – 20%

"Еш Атид" – 15%

"Ционут Датит"-"Оцма Иегудит" – 5%

"Махане Мамлахти" – 1%

Таким образом, можно предположить, что, если бы разные возрастные категории были бы представлены в опросе примерно в равных пропорциях, то голоса распределились бы так:

НДИ – 29-30%

"Еш Атид" – 28-29%

"Ликуд" – 19%

(прочие перераспределения были бы несущественными)

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Однако следует учитывать, что "русскоязычный избиратель" старше, чем средний избиратель в Израиле. Поэтому НДИ и "Ликуд" получат больше голосов избирателей этой категории, так как число сторонников этих партий растет по мере "взросления" респондентов.

Распределение голосов по уровню дохода

НДИ является самой популярной партией среди респондентов с низким уровнем дохода. Эту партию поддерживают 39% участников опроса, чей уровень ежемесячного дохода (брутто) менее 5 тысяч шекелей.

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При этом "Еш Атид" является самой популярной партией среди респондентов с высоким уровнем дохода. Эту партию поддерживают 33% участников опроса, чей уровень ежемесячного дохода (брутто) более 20 тысяч шекелей.

Распределение голосов по стране исхода и времени жизни с стране

Результаты НДИ и "Еш Атид" очень близки, "Ликуд" отстает. Среди тех, кто приехал еще до развала СССР, у НДИ показатели лучше, чем у "Ликуда" (2-е место) и "Еш Атид" (3-е место). Среди тех, кто приехал после развала СССР из России или Украины лидирует "Еш Атид", далее следуют НДИ и "Ликуд". Среди выходцев из Беларуси лидирует НДИ, далее следуют "Еш Атид" и "Ликуд".

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"Ликуд" лидирует среди тех, кто репатриировался в 1989 году или ранее. Среди репатриантов "большой алии" (1990-1992) лидирует НДИ. Среди репатриантов 1993-1999 годов показатели НДИ и "Еш Атид" примерно равны, "Ликуд" заметно отстает. Во всех категориях репатриантов, прибывших в Израиль в 2000 году или позже, лидирует "Еш Атид".

Распределение голосов среди правых и среди левых

Примечательно, что НДИ сохраняет преимущество над "Ликудом" даже среди тех участников опроса, которые определяют себя скорее как правых: 32% против 28%. "Еш Атид" набирает в этой категории 20% голосов.

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Среди тех, кто скорее относит себя к левым, уверенно лидирует "Еш Атид" – 57%. НДИ в этой категории набирает 18%, "Ликуд" – 2%.