26-й день войны в Израиле. Хронология событий

Среда, 1 ноября, 26-й день войны, начавшейся рано утром 7 октября с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен около 240 израильтян и иностранных граждан, которых удерживают в секторе Газы. (На сегодняшний день ХАМАС отпустил четыре заложницы, еще одна была спасена ЦАХАЛом в ходе операции в Газе.)

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31 октября в ходе боев в Джабалии погибли сержант Рой Вольф, 20 лет, из Рамат-Гана, боец разведроты бригады "Гивати" и сержант Лави Липшиц, 20 лет, из Модиин-Маккабим-Реут, боец разведроты бригады "Гивати". ЦАХАЛ сообщает, что в ходе операции был ликвидирован командир батальона "Джабалия" "Бригад Иззаддина аль-Касама" (ХАМАС) Ибрагим Биари, участвовавший в подготовке и осуществлении нападения 7 октября, и еще около 50 боевиков.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе

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В первый день войны террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники.

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Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким и другие населенные пункты, убивая и грабя израильтян.

Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".

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Число убитых на израильской стороне в ходе войны с террористами – более 1400. Среди убитых граждане Израиля, США, Канады, Великобритании, Франции, Австрии, Германии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Аргентины, Чили, Перу, Парагвая, Украины, России, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри-Ланки, Камбоджи, Таиланда, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана. Около 5500 человек были ранены или травмированы.

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Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре 2023 года (обновляется)

Подобных потерь Израиль не нес за последние 50 лет, со времен Войны Судного дня.

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С начала войны из сектора Газы были запущены тысячи ракет (около 8000). Десятки ракет были выпущены "Хизбаллой" из Ливана. Террористы ХАМАСа и "Хизбаллы" применяли также ударные БПЛА.

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Примерно полмиллиона израильтян, на юге и на севере, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны.

Инструкции управления тылом Израиля

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ЦАХАЛ продолжает наносить интенсивные ответные удары по целям в Газе. Задействованы ВВС, ВМС, артиллерия. В Армии обороны Израиля заявляют, что были атакованы тысячи объектов в секторе Газы. ЦАХАЛ регулярно наносит удары и по целям в южном Ливане. ЦАХАЛ также атакует цели на территории Сирии.

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Минздрав Газы заявляет о более 8600 убитых с начала войны и свыше 21000 раненых.

По сведениям ООН, более 1 миллиона жителей сектора Газы были вынуждены покинуть свои дома. Около 500 тысяч из них находятся в убежищах Агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам (UNRWA) и других международных организаций – это более чем трехкратное превышение планового максимального числа беженцев для этих объектов.

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С 21 октября в сектор Газы поставляется гуманитарная помощь. Западные СМИ пишут, что значительную часть этой помощи забирает ХАМАС.

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

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Около часу ночи жители Эйлата сообщили о том, что в городе был слышен взрыв, однако сигнала тревоги перед этим не было. В социальных сетях публикуются фотографии, на которых можно увидеть дымный след в небе, похожий на следы работы системы ПВО. Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что силы ПВО и обнаружили и перехватили в небе над Красным морем, южнее Эйлата "воздушную угрозу". "Нет опасности для населения, и не было зафиксировано вторжения в воздушное пространство Израиля", - говорится в сообщении.

После трехчасового затишья сигнал тревоги системы раннего предупреждения о ракетном или минометном обстреле прозвучал в кибуце Натив а-Асара.