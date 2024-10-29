Стрельба в Рахате: трое тяжелораненых, включая 10-летнюю девочку
время публикации: 29 октября 2024 г., 17:12 | последнее обновление: 29 октября 2024 г., 17:12
Очередной случай насилия в арабском секторе: полиция расследует стрельбу в Рахате, в результате которой ранения получили два человека. Девочку в возрасте примерно 10 лет с огнестрельными ранениями доставили на станцию "Маген Давид Адом", где ей оказали неотложную помощь, после чего отправили в больницу "Сорока" в состоянии от средней степени тяжести до тяжелого.
Вскоре после этого парамедики оказали помощь второму пострадавшему, мужчине в возрасте около 25 лет: в тяжелом состоянии он также был отправлен в больницу "Сорока".
Полиция занимается сбором улик и устанавливает личность нападавших.
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