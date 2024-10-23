Улучшилось состояние командира 52-го батальона, пострадавшего при взрыве в Джабалии

Из больницы "Асута" в Ашдоде сообщают о том, что состояние подполковника Иегуды Шило, который получил крайне тяжелые ранения в результате взрыва в Джабалии, в ходе которого погиб командир 401-й бронетанковой бригады "Иквот а-Барзель" 162-й дивизии ЦАХАЛа полковник Эхсан Дакса, уже не угрожает его жизни.

Подполковник Шило был на вертолете доставлен в больницу "Асута" в крайне тяжелом состоянии с множественными травмами, он перенес ряд операций и находился в реанимации. В среду, 23 октября, медики сообщили, что в состоянии раненого наблюдается значительный прогресс, и его жизни уже не угрожает опасность.

Состояние подполковника Шило тяжелое и стабильное, ему предстоит длительный период лечения и восстановления.

Напомним, танк, в котором находился подполковник Дакса, наехал на взрывное устройство в Джабалии. Новостная служба "Кан" сообщает, что Эхсан Дакса вышел из танка для обсуждения хода боев в Джабалии с другими офицерами, когда сработало взрывное устройство. В этом же бою был тяжело ранен офицер 52-го батальона 401-й бригады.