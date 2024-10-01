Начальник Генштаба ЦАХАЛа: "Наш атакующий потенциал станет сюрпризом для врагов"

Начальник Генштаба ЦАХАЛа Герци А-Леви по завершению совещания по оценке ситуации заявил: "Время и способ нанесения ответного удара будут выбираться нами. Мы продемонстрируем наш атакующий потенциал, который станет сюрпризом для врагов".

Массированный удар Ирана по Израилю. Фоторепортаж

О том, что Израиль выберет время и характер ответа, также сказал пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари в заявлении для зарубежной прессы.

В то же время израильские СМИ цитируют высокопоставленный источник в ЦАХАЛе, который заявил, что в результате атаки Ирана не был нанесен ущерб израильским военно-воздушным силам, они сохраняют высокий уровень боеспособности и ближайшей ночью готовятся нанести "удары по целям на Ближнем Востоке".

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге рассказал об участии американских военных в отражении иранской атаки на Израиль и о переговорах, касающихся ответа на действия Тегерана.

"Мы координировали действия с Израилем, чтобы помочь ему отразить атаку и перехватить ракеты", – сказал Салливан, добавив, что атака была отражена благодаря имеющимся у ЦАХАЛа возможностям и тщательному планированию. Салливан также сообщил, что США продолжают обсуждать с Израилем то, какой будет реакция на действия Ирана.