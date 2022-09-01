У 2,5 миллионов израильских детей начался новый учебный год
В четверг, 1 сентября, учебный год начинается для 2.496.000 израильских детей. 544 тысячи детей идут в 22.050 детских садов, 1.952.000 детей идут в 5440 школ, из них 1.140.000 детей – в начальные школы.
Для 177 тысяч детей этот учебный год будет первым в школе, а для 136 тысяч детей в этом году прозвенит последний звонок. 290 тысяч детей будут учиться в системе образования для детей с особыми потребностями и еще 176 тысяч детей с особыми потребностями будут учиться в обычных классах и детских садах.
В школах и детских садах детей встретят 218 тысяч воспитателей и учителей.
1.928.000 детей – евреи, в том числе около 500 тысяч относятся к ультраортодоксальному сектору, 570 тысяч – арабы, друзы, черкесы.
В новом учебном году вступят в силу две реформы школьного образования. В рамках одной из них директора школ получат бюджеты в размере от 300 тысяч шекелей до 1 миллиона шекелей, в зависимости от размера школы, и будут самостоятельно определять нужды школы. Вторая реформа касается преподавания гуманитарных предметов – вместо экзаменов на аттестат зрелости учеников ждет написание самостоятельных и групповых работ. Также с нового года в школах в обязательном порядке будут преподаваться половое воспитание и устойчивость окружающей среды.
Напомним, что начало учебного года до последнего дня было под вопросом в связи с угрозой забастовки в начальных и средних школах.
Только утром 31 августа было объявлено о завершении переговоров с профсоюзом учителей по новому коллективному соглашению. По предварительной оценке, стоимость реализации соглашения составит 4,5 миллиарда шекелей.
Ниже приведены основные пункты нового соглашения:
Зарплата молодого учителя вырастет с 6920 шекелей до 9000 шекелей в месяц. После трех лет работы в системе учитель получит бонус в размере 10000 шекелей. Минимальная ставка учителя будет увеличена до 70% в текущем году и постепенно будет доведена до 100%. В этих пунктах профсоюз учителей полностью принял позицию минфина, а размер бонуса оказался меньше, чем предполагалось (минфин был готов выплатить 24 тысячи шекелей).
Зарплаты учителей со стажем будут повышены на 1100 шекелей – среднее между предложением минфина (400 шекелей) и требованием профсоюза (1800 шекелей). Стоит отметить, что минпрос давно предлагал сойтись на 1200 шекелях.
Начальная зарплата директора школы составит не менее 19 тысяч шекелей.
Бонус за должность завуча параллели или второго заместителя директора – не менее 1100 шекелей в месяц, за должность директора детского сада – не менее 1500 шекелей. Бонус за должность консультанта – 18% от зарплаты. Будут выплачиваться бонусы воспитательницам детских садов и учительницам, в группах/классах которых будут интегрированы дети с особыми потребностями.
Директор получит бюджет на поощрение учителей за выполнение дополнительных обязанностей в размере от 400 до 1000 шекелей в месяц.
Директора также впервые получат возможность нанимать специалистов по индивидуальному контракту, а не в рамках коллективного трудового соглашения. Приглашать на контракт можно будет только специалистов не из системы образования.
Профсоюз также пошел на определенный уступки в сокращении процедуры увольнения учителей.
Будут отменены выходные в дни "исру-хаг" после праздников Песах, Шавуот и Суккот, а также один выходной в Лаг ба-Омер и выходной в пост Эстер. Вместо этого не будет учебы между Судным днем и Суккотом и учителя получат возможность брать два выходных по собственному выбору.
Учителя обязались не бастовать до 31 декабря 2026 года.
Поздно вечером 31 августа стало известно, что без забастовки начнется учебный год и в средних школах.
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