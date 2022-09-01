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    В Израиле

    У 2,5 миллионов израильских детей начался новый учебный год

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    У 2,5 миллионов израильских детей начался новый учебный год
    Avshalom Sassoni/Flash90

    В четверг, 1 сентября, учебный год начинается для 2.496.000 израильских детей. 544 тысячи детей идут в 22.050 детских садов, 1.952.000 детей идут в 5440 школ, из них 1.140.000 детей – в начальные школы.

    Для 177 тысяч детей этот учебный год будет первым в школе, а для 136 тысяч детей в этом году прозвенит последний звонок. 290 тысяч детей будут учиться в системе образования для детей с особыми потребностями и еще 176 тысяч детей с особыми потребностями будут учиться в обычных классах и детских садах.

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    В школах и детских садах детей встретят 218 тысяч воспитателей и учителей.

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    1.928.000 детей – евреи, в том числе около 500 тысяч относятся к ультраортодоксальному сектору, 570 тысяч – арабы, друзы, черкесы.

    В новом учебном году вступят в силу две реформы школьного образования. В рамках одной из них директора школ получат бюджеты в размере от 300 тысяч шекелей до 1 миллиона шекелей, в зависимости от размера школы, и будут самостоятельно определять нужды школы. Вторая реформа касается преподавания гуманитарных предметов – вместо экзаменов на аттестат зрелости учеников ждет написание самостоятельных и групповых работ. Также с нового года в школах в обязательном порядке будут преподаваться половое воспитание и устойчивость окружающей среды.

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    Напомним, что начало учебного года до последнего дня было под вопросом в связи с угрозой забастовки в начальных и средних школах.

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    Только утром 31 августа было объявлено о завершении переговоров с профсоюзом учителей по новому коллективному соглашению. По предварительной оценке, стоимость реализации соглашения составит 4,5 миллиарда шекелей.

    Ниже приведены основные пункты нового соглашения:

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    Зарплата молодого учителя вырастет с 6920 шекелей до 9000 шекелей в месяц. После трех лет работы в системе учитель получит бонус в размере 10000 шекелей. Минимальная ставка учителя будет увеличена до 70% в текущем году и постепенно будет доведена до 100%. В этих пунктах профсоюз учителей полностью принял позицию минфина, а размер бонуса оказался меньше, чем предполагалось (минфин был готов выплатить 24 тысячи шекелей).

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    Зарплаты учителей со стажем будут повышены на 1100 шекелей – среднее между предложением минфина (400 шекелей) и требованием профсоюза (1800 шекелей). Стоит отметить, что минпрос давно предлагал сойтись на 1200 шекелях.

    Начальная зарплата директора школы составит не менее 19 тысяч шекелей.

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    Бонус за должность завуча параллели или второго заместителя директора – не менее 1100 шекелей в месяц, за должность директора детского сада – не менее 1500 шекелей. Бонус за должность консультанта – 18% от зарплаты. Будут выплачиваться бонусы воспитательницам детских садов и учительницам, в группах/классах которых будут интегрированы дети с особыми потребностями.

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    Директор получит бюджет на поощрение учителей за выполнение дополнительных обязанностей в размере от 400 до 1000 шекелей в месяц.

    Директора также впервые получат возможность нанимать специалистов по индивидуальному контракту, а не в рамках коллективного трудового соглашения. Приглашать на контракт можно будет только специалистов не из системы образования.

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    Профсоюз также пошел на определенный уступки в сокращении процедуры увольнения учителей.

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    Будут отменены выходные в дни "исру-хаг" после праздников Песах, Шавуот и Суккот, а также один выходной в Лаг ба-Омер и выходной в пост Эстер. Вместо этого не будет учебы между Судным днем и Суккотом и учителя получат возможность брать два выходных по собственному выбору.

    Учителя обязались не бастовать до 31 декабря 2026 года.

    Поздно вечером 31 августа стало известно, что без забастовки начнется учебный год и в средних школах.

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    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 1 Сентября 2022
    Сколько стоит соглашение с учителями? Экономический обзор за неделю
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