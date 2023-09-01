Судья Эльрон, "ливийский скандал" и палестинские перспективы. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Заявление судьи Йосефа Эльрона о намерении баллотироваться на пост главы Верховного суда, стало символической декларацией о завершении летнего затишья на израильской политической сцене, о переходе от лета к осени, от парламентских каникул к будням, от "прекращения огня" между сторонниками и противниками реформы к возобновлению противостояния.

Судья Эльрон бросил бомбу. Система избрания главы Верховного суда, основанная на принципе стажа, а не каких-либо иных критериев, существует с момента создания государства и является краеугольным камнем всей системы. Сторонники этого принципа говорят о том что он нейтрализует обычную в иерархических структурах внутреннюю политизацию (стремление заручиться поддержкой действующей главы Верховного суда, формирование коалиций и тому подобное), противники утверждают, что речь идет о той же политизации, только уже на стадии избрания судей. Судьи уходят в отставку в 70 лет, и на момент их избрания очевидно, когда они займут пост главы Верховного суда. К тому же процесс избрания главы Верховного суда по принципу стажа, никогда не был закреплен законодательно, а оставался еще одним вопросом, в котором судебная система действовала на основе полномочий, которыми наделила сама себя.

adv_12 incontent_1

adv_13 m_ar_1

Система seniority давно стала одним из основных разногласий между сторонниками существующего положения в Верховном суде и теми, кто стремится к его реформированию. И совершенно очевидно, что судья Эльрон преподнёс сторонникам реформы (совершенно не очевидно, что Биньямин Нетаниягу относится к их числу), самый большой, начиная с 4 января, подарок.

Шанс на то, что Йосеф Эльрон станет главой Верховного суда, невысок. Столь же невысок шанс на то, что под влиянием его заявления почит в бозе система seniority. Однако решение Эльрона посягнуть на святое приподняло занавес над сценой, на которой разыгрывался спектакль под названием "монолитность судебной системы". Ситуацию, сложившуюся сейчас, можно сравнить с опросами общественного мнения перед выборами 2016 года в США. Говорить, что голосуешь за Трампа, было почти нелегитимным. Избиратели отвечали, что проголосуют за Клинтон, а на избирательных участках многие голосовали за Трампа. Поддерживать реформу или ее основные составляющие в юридически-судейской среде почти нелегитимно. Во всяком случае, так было до того момента, как Йосеф Эльрон сделал свое заявление. Очень может быть, что сейчас многое изменится, и те, кто поддерживают или частично поддерживают реформу, но держали свое мнение при себе, получили легитимацию для высказывания. Так например, очень интересно, что думает о реформе вообще и о системе seniority в частности бывший глава Верховного суда Ашер Грунис. Если он решит высказаться на эту тему, если кто-то из действующих судей выскажется в поддержку изменений в Верховном суде, картина победы противников реформы, станет менее однозначной.

Именно поэтому столь возмущены противники реформы, которые соревнуются в остроте бранных эпитетов в адрес Эльрона ("троянский конь", это самое мягкое, что прочитал о себе судья в последние двое суток). Именно поэтому, можно предположить, что предстоящий уикэнд будет особенно радостным для Ярива Левина. Неизвестно, действовал ли Эльрон в координации с министром юстиции, но бесспорно в последние дни Левин, чья политическая карьера катилась к закату вместе с остатками реформы, почувствовал запах возможного реванша. Не исключен и сценарий, при котором Левин использует изменившуюся ситуацию для улучшения позиций на переговорах, которые по некоторым сведениям он продолжает вести с Эстер Хайют и ее представителями.

adv_14 incontent_2

adv_15 m_ar_2

В лагере противников реформы отлично понимают, что, по меньшей мере, психологическое преимущество сейчас на стороне коалиции. Как следствие, можно ожидать обострения акций протеста уже в ближайшую субботу. И не стоит забывать, что на следующей неделе БАГАЦ будет рассматривать апелляцию, поданную против Ярива Левина с требованием обязать его созвать заседание комиссии по выбору судей. В ответ на заявление Эльрона Эстер Хайют вывела его из состава коллегии, которая будет рассматривать апелляцию. Это нервозное и не очень понятное решение, если не принимать в расчет банальный мотив "покарать вольнодумца", может только углубить раскол в самом судейском доме. Вряд ли мы увидим Эльрона на демонстрации сторонников реформы, которая будет проходить 7 сентября возле здания Верховного суда в момент рассмотрения апелляции, однако очевидно, что его демарш придаст демонстрации дополнительный импульс.

Если бы кто-то мог подключиться к ходу мыслей премьер-министра Биньямина Нетаниягу и узнать, что он думает о ситуации, сложившейся после высказывания Эльрона, многое стало бы ясно в вопросе отношения главы правительства к реформе в целом. С одной стороны, персона главы Верховного суда имеет самое прямое отношение к главе правительства. Вердикт по его делам рано или поздно окажется на рассмотрении Верховного суда, а формирование состава коллегии остается прерогативой главы Верховного суда. С другой стороны, последнее, что сейчас нужно Нетаниягу – это возвращение темы реформы на повестку дня и неизбежно связанное с этим обострение акций протеста. У премьера достаточно других забот, хотя степень его прямого вмешательства в них остается тайной за семью печатями.

Скандал вокруг встречи министра иностранных дел Эли Коэна с уже бывшим министром иностранных дел Ливии, а особенно вокруг несанкционированной публикации этой встречи, показал насколько эта каденция Нетаниягу отличается от предыдущих. Иногда кажется, что глава правительства, про которого говорили, что он замечает политические грозы еще до того, как на небо набежали тучи, полностью отпустил контроль за ситуацией в самых разных областях. Биньямин Нетаниягу пятнадцати или даже десятилетней давности не допустил бы ситуации, при которой факт совершенно секретной встречи попал бы в СМИ без его, Нетаниягу, ведома и одобрения. Тут уместно вспомнить, как Биньямин Нетаниягу (в то время – глава оппозиции) подтвердил в эфире 11 канала, что был в курсе подготовки к удару по сирийскому ядерному реактору. И подтвердил едва ли не в режиме реального времени. Однако это был едва ли не единичный случай, тем более, что тогда речь шла об утечке из уст самого Нетаниягу.

adv_16 incontent_3

adv_17 m_ar_3

На сей раз, чтобы преодолеть неловкость ситуации, премьер опубликовал полуобъяснение – полувыговор своим подчиненным, из которого следовало, что он не был в курсе . Если это действительно так, есть немалый повод для беспокойства. Если это не так, и премьер-министр переводит стрелки на своего главу МИДа, ситуация немногим лучше. Одной из возможных причин этого скандала является стремление Эли Коэна "оставить след" в МИДе, перед тем, как в декабре он передаст руководство этим министерством Исраэлю Кацу, в соответствии с соглашением о ротации. След в данном случае Коэн хотел оставить сенсационной информацией о встрече с главой МИДа Ливии, а оставил – сенсационной утечкой информации. Оппозиция не могла упустить такую возможность и обрушилась с огнем критики на Нетаниягу в частности и на правительство вообще.

Стремление главы правительства "не знать", а вернее не вмешиваться в происходящее характеризует многое из происходившего на этой неделе. Нетаниягу почти принципиально не вмешивался в происходящее на переговорах по вопросу о начале учебного года, оставив эту тему главе минпроса Йоаву Кишу, главе минифина Бецалелю Смотричу и представителям Организации учителей. Тут все кончилось благополучно, и соглашение было подписано. Однако аппатичная до отстраненности позиция премьер-министра по различным вопросам бросается в глаза.

В оппозиции, в свою очередь, заняли тактику выжидания, исходя из того, что коалиция сама предоставит им поводы для нападок на правительство. Однако складывается впечатление, что в настоящий момент политическая система готовится к трем основным баталиям: юридическим (будь то апелляции в БАГАЦ, продолжение работы комиссии по вопросу о несанкционированном использовании шпионских технологий полицией), политическим, в первую очередь вокруг закона о призыве, и оборонным. Продолжающиеся теракты и попытки терактов станут одной из главных тем предстоящих баталий. Через две недели наступает месяц праздников, только после их завершения Кнессет вернется с каникул, и политическое противостояние возобновится.

adv_18 incontent_4

adv_19 m_ar_4

В оппозиции используют это время. Яир Лапид отправится на следующей неделе в США, где будет обсуждать "перспективы нормализации отношений с Саудовской Аравией".

Тема туманных перспектив нормализации с Эр-Риядом постепенно становится тем вопросом, через который на повестку дня общественной дискуссии в Израиле возвращается "палестинский вопрос". Коалиция и оппозиция не будут вести дискуссию о приемлемости для Израиля ситуации, когда в распоряжении Саудовской Аравии есть ядерная программа пусть даже в гражданских целях. Прежде всего, такие дискуссии не ведут публично, главным образом потому, что довольно трудно донести до граждан нюансы так, чтобы это обслуживало политические интересы коалиции или оппозиции. А палестинская тематика, которая на протяжении лет "кормила" израильских политиков, таковой является.

Вопрос сближения с Саудовской Аравией с точки зрения внутренней политики удручающе плотно увязан с возвращающимся вновь и вновь вопросом о том, чего хочет Биньямин Нетаниягу. Не всё зависит от премьер-министра Израиля, но позиция еврейского государства определяется и тем, чего хочет премьер. Есть те, кто утверждают, что стремление Нетаниягу прийти к соглашению с Саудовской Аравией – часть реализации того, что он видит как свою миссию – спасение Израиля от иранской угрозы. Люди, склонные к чуть большему цинизму, убеждены в том, что Нетаниягу стремится к соглашению с саудитами для того, чтобы поставить эффектную точку на своей политической карьере и не менее эффектную точку на своем судебном процессе. Могут быть еще несколько моделей, формирующих интересы Биньямина Нетаниягу, однако очевидно одно: в отличие от "Соглашений Авраама", которые, как утверждают в израильской политической системе, возникли как некая форма "компенсации", полученной Нетаниягу после того, как стало ясно, что коалиционные партнеры (читай Бени Ганц) возражают против распространения суверенитета на Иорданскую долину, достижение нормализации с саудитами является безусловно самостоятельным приоритетом Нетаниягу. И на сей раз вновь неочевидно, что коалиционные партнеры, в первую очередь Смотрич и Бен-Гвир, предоставят Нетаниягу возможность осуществить задуманное. Даже если оставить в стороне "вишлист" Палестинской автономии, столь же широкий сколь и нереальный, очевидно, что Смотрич и Бен-Гвир не дадут Нетаниягу "зеленый свет" и на гораздо более скромные уступки автономии. И соглашение с Саудовской Аравией может открыть перед Нетаниягу возможность освободиться от коалиции, существования которой он вряд ли хотел с самого начала. Замена "Оцма Иегудит" и "Ционут Датит" на "Махане Мамлахти" или часть его, "Еш Атид" или часть его, станут для Нетаниягу приятным бонусом к соглашению с Садовской Аравией. Осталось уговорить Ганца, Лапида и Мухаммада Бин Салмана. Очень может быть, что уговорить последнего легче, чем двух первых.

adv_20 incontent_5

adv_21 m_ar_5

Пока что Нетаниягу стремится избегать шагов, которые могут быть истолкованы, как расширение израильского присутствия в Иудее и Самарии. В частности, снята с повестки дня программа министров Бецалеля Смотрича и Орит Струк, направленная на укрепление поселенчества. На правом фланге смирились. До поры, до времени.

И последнее. На этой неделе правительство приняло решение о сокращении на 0,06% бюджетов министерств с целью изыскания средств на возобновление бесплатного медицинского страхования для беженцев из Украины. Речь идет о смешной, по масштабам госбюджета сумме в примерно 40 миллионов шекелей. Потребовалось вмешательство БАГАЦа (без принципа неприемлемости) для того, чтобы правительство решило этот несложный, но в прямом смысле слова жизненно важный вопрос. Судя по всему, вопрос решен до конца 2023 года. Однако последствия демонстративного отсутствия интереса к вопросу, важному для огромной группы избирателей, откликнется эхом на избирательных участках на следующих выборах. Нынешняя коалиция не упускает возможности вылететь на повороте в кювет, чтобы потом героически из него выбираться.