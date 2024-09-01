Начальник Генштаба посетил место обнаружения тел шести заложников в Газе

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что начальник Генштаба Герци А-Леви посетил утром 1 сентября место, где были обнаружены силами ЦАХАЛа тела шести заложников, убитых террористами. В этой поездке его сопровождал начальник Южного военного округа Ницан Алон.

Герци А-Леви встретился с командирами и военнослужащими участвовавшими в операции.

На месте было проведено совещание по оценке ситуации, а также обсуждались планы по продолжению операции.