Начальник Генштаба посетил место обнаружения тел шести заложников в Газе
время публикации: 01 сентября 2024 г., 19:10 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 19:10
Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что начальник Генштаба Герци А-Леви посетил утром 1 сентября место, где были обнаружены силами ЦАХАЛа тела шести заложников, убитых террористами. В этой поездке его сопровождал начальник Южного военного округа Ницан Алон.
Герци А-Леви встретился с командирами и военнослужащими участвовавшими в операции.
На месте было проведено совещание по оценке ситуации, а также обсуждались планы по продолжению операции.
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