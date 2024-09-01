x
01 сентября 2024
|
последняя новость: 19:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 сентября 2024
|
01 сентября 2024
|
последняя новость: 19:30
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Начальник Генштаба посетил место обнаружения тел шести заложников в Газе

время публикации: 01 сентября 2024 г., 19:10 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 19:10

Пресс-служба Армии обороны Израиля передала, что начальник Генштаба Герци А-Леви посетил утром 1 сентября место, где были обнаружены силами ЦАХАЛа тела шести заложников, убитых террористами. В этой поездке его сопровождал начальник Южного военного округа Ницан Алон.

Герци А-Леви встретился с командирами и военнослужащими участвовавшими в операции.

На месте было проведено совещание по оценке ситуации, а также обсуждались планы по продолжению операции.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 сентября 2024

Похороны Кармель Гат состоятся в понедельник в кибуце Беэри
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 сентября 2024

Минздрав: заложники были расстреляны в упор в четверг или в ночь на пятницу
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 сентября 2024

331-й день войны в Израиле: в Газе найдены тела погибших. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 сентября 2024

Экспертиза: шестеро заложников были застрелены террористами в туннеле под Рафиахом