Экспертиза: шестеро заложников были застрелены террористами в туннеле под Рафиахом

Разрешены к публикации выводы судебно-медицинской экспертизы, проведенной после возвращения в Израиль тел шести заложников, найденных 31 августа в туннеле в районе Рафиаха, на юге сектора Газы.

Как сообщалось ранее, были найдены и идентифицированы тела шести заложников. Это: Кармель Гат (39 лет, из Беэри), Эден Иерушалми (24 года, из Тель-Авива), Гирш Гольдберг-Полин (23 года, из Иерусалима, гражданин Израиля и США), Алекс Лобанов (32 года, из Ашкелона, гражданин Израиля и России), Альмог Саруси (26 лет, из Раананы), Ори Данино (24 года, из Иерусалима).

Эксперты установили, что причиной смерти стали пулевые ранения в голову и в другие части тела. То есть заложники были расстреляны террористами (по всей видимости, по мере приближения сил ЦАХАЛа к туннелю, где их удерживали). Один из убитых заложников перед казнью был связан. Следов пыток на телах не было. Эксперты также отметили, что условия содержания заложников были тяжелыми.

В кратком сообщении о результатах экспертизы не сказано, когда именно были застрелены заложники: за несколько часов до обнаружения их тел (как передают некоторые СМИ) или за несколько дней. Но очевидно, что они были убиты недавно.

Рано утром 1 сентября ЦАХАЛ и ШАБАК официально объявили, что в секторе Газы 31 августа были найдены тела шести заложников, похищенных террористами. Были разрешены к публикации их имена. В официальном заявлении было сказано, что тела заложников, которых убили террористы ХАМАСа, были найдены в подземном туннеле в районе Рафиаха бойцами 162-й дивизии. Судя по имеющимся данным, израильская разведка не располагала точными данными о том, где террористы удерживают заложников.

В ряде публикаций израильских СМИ со ссылкой на неназванного израильского чиновника говорится, что по меньшей мере четверо из шести заложников, которые были убиты террористами, могли быть освобождены на первом этапе сделки с ХАМАСом, если бы она состоялась. Предполагалось, что террористы отпустят двух женщин – Кармель Гат и Эден Иерушалми, а также двух тяжелораненых – Гирша Гольдберга-Полина и Альмога Саруси. Не исключено, что предполагалось отпустить и Александра Лобанова, имевшего не только израильское, но и российское гражданство – во всяком случае, руководство ХАМАСа уверяло МИД РФ, что освободит этого заложника, "как только будет объявлено о прекращении огня".

ПОХОРОНЫ

Похороны троих из шестерых похищенных и убитых ХАМАСом заложников, которые были найдены в подземном туннеле в районе Рафиаха, пройдут в воскресенье, остальных похоронят в ближайшие дни.

24-летний Ори Данино, который служил по контракту в ЦАХАЛе и был похищен террористами на фестивале Nova возле Реим 7 октября, состоятся в воскресенье, 1 сентября, на военном кладбище на горе Герцля в Иерусалиме в 17:00.

Похороны 26-летнего Альмога Саруси, который также был похищен на фестивале Nova, пройдут в воскресенье, 1 сентября, в 17:00 на кладбище "Нахман" в Раанане.

Похороны 32-летнего Александра Лобанова, также похищенного на фестивале Nova, состоятся в воскресенье, 1 сентября, в 18:00 на новом кладбище в Гиват-Цион (Ашкелон).

Даты похорон 39-летней Кармель Гат из Беэри, 24-летней Эден Иерушалми из Тель-Авива и 23-летнего Гирша Гольдберга-Полина из Иерусалима будут объявлены позднее.

ВОЙНА "ЖЕЛЕЗНЫЕ МЕЧИ". ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКОВ

Рано утром 7 октября 2023 года атака террористов началась с ракетных обстрелов центральных районов Израиля из Газы и прорыва границы сектора тысячами боевиков, которые вторглись на израильскую территорию, убив более тысячи мирных граждан, а также сотни сотрудников полиции и военнослужащих, и захватив в плен сотни израильтян и иностранных граждан, многих из которых все еще удерживают в секторе Газы.

Согласно официальным данным, 7 октября 2023 года ХАМАС похитил 251 человека. По состоянию на 1 сентября 2024 года 101 заложник находится в плену у ХАМАСа в Газе: 97 заложников с 7 октября 2023 года и 4 заложника с 2014 года (84 мужчины и 14 женщин, в их числе двое детей младше 5 лет). Их них – 39 похищенных нет в живых, их тела удерживаются ХАМАСом в Газе (включая Адара Голдина и Орона Шауля, похищенных в 2014 году).

Освобождены/спасены/найдены мертвыми 154 человека: четверо израильтян освобождены и одна военнослужащая спасена бойцами ЦАХАЛ до 24 ноября 2023 года; 81 израильтянин и 24 иностранца освобождены в рамках сделки с ХАМАСом с 24 по 30 ноября 2023 года; 16 похищенных убиты в плену ХАМАСа и их тела были найдены и эвакуированы бойцами ЦАХАЛа; трое похищенных случайно убиты огнем ЦАХАЛа; в рамках спецоперации 12 февраля 2024 года силы безопасности спасли в Рафиахе двух заложников; в ходе спецоперации в Нусейрате 8 июня 2024 года были спасены четверо заложников. 27 августа был спасен еще один заложник. 31 августа были найдены тела шести убитых заложников.

Имена заложников, похищенных террористами 7 октября 2023 года и удерживаемых в Газе. Имена освобожденных заложников выделены отдельным списком

В первый день войны, 7 октября, террористы напали на участников музыкального фестиваля, проходившего около границы Газы, в лесу Реим. На фестиваль собрались примерно 3000 человек. Сотни были убиты, многие были взяты в заложники. Террористы устроили резню в поселках Беэри, Кфар-Аза и Нир-Оз, убив множество людей, включая стариков, женщин и детей. Кроме того террористы вторглись в Сдерот, Офаким, Нетивот и другие населенные пункты Западного Негева, убивая и грабя израильтян.

Вскоре после нападения ХАМАС объявил войну Израилю, дав своим действиям название "Потоп Аль-Аксы". В ответ правительство Израиля заявило о состоянии войны (впервые с 1973 года) и начале Войны "Железные мечи".