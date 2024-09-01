Минздрав: заложники были расстреляны в упор в четверг или в ночь на пятницу

Министерство здравоохранения опубликовало официальное сообщение о результатах патологоанатомической экспертизы тел шестерых погибших заложников – напомним, тела Кармель Гат (39 лет, из Беэри), Эден Иерушалми (24 года, из Тель-Авива), Гирша Гольдберг-Полина (23 года, из Иерусалима, гражданин Израиля и США), Алекса Лобанова (32 года, из Ашкелона, гражданин Израиля и России), Альмога Саруси (26 лет, из Раананы), и Ори Данино (24 года, из Иерусалима) были найдены в субботу, 31 августа, в подземном туннеле в районе Рафиаха на юге сектора Газы.

Рано утром в воскресенье тела заложников были доставлены в Институт судебной медицины для установления причины и времени смерти. В ходе экспертизы было установлено, что шестеро заложников были убиты террористами ХАМАСа несколькими выстрелами с близкого расстояния.

По данным экспертизы, смерть похищенных наступила примерно в период от 72 часов до 48 часов до момента проведения вскрытия, то есть, в четверг или в ночь на пятницу.

Минздрав выражает свои соболезнования родным и близким погибших и выражает надежду на скорейшее возвращение всех похищенных.