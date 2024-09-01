Арестованы подозреваемые в обстреле дома в деревне Джат

Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в обстреле жилого дома в деревне Джат, в результате которого был причинен ущерб имуществу.

Трое подозреваемых - все жители Джата, двоим около 20 лет, и третьему 18 лет - были доставлены в полицию Бака эль-Гарбии для допроса.

По итогам допроса полиция обратилась в суд с просьбой продлить срок содержания подозреваемых под стражей на сутки.