Арестованы подозреваемые в обстреле дома в деревне Джат
время публикации: 01 сентября 2024 г., 14:34 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 14:34
Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых в обстреле жилого дома в деревне Джат, в результате которого был причинен ущерб имуществу.
Трое подозреваемых - все жители Джата, двоим около 20 лет, и третьему 18 лет - были доставлены в полицию Бака эль-Гарбии для допроса.
По итогам допроса полиция обратилась в суд с просьбой продлить срок содержания подозреваемых под стражей на сутки.
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