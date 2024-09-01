Новый учебный год: забастовка и ограничения в "зоне противостояния"

Начало нового 2024-2025 учебного года в Израиле выдалось довольно сумбурным. Ночные переговоры представителей министерства финансов и профсоюза учителей средних и старших классов провалились, и в школу 1 сентября отправились только 1174000 учащихся начальных школ, в том числе 179300 первоклашек.

335 тысяч учащихся средних классов ("хативат бейнаим") и 514 тысяч старшеклассников (учащиеся "тихонов") благодаря забастовке педагогов, требующих подписания коллективных договоров, получили дополнительное время каникул. Организация учителей приняла накануне решение, учитывая обстановку в сфере безопасности, исключить образовательные учреждения на юге и севере страны из планируемой забастовки учителей средних классов. На юге из забастовки исключены школы в населенных пунктах Сдот Негев, Шаар а-Негев, Сдерот, Офаким, Нетивот, Мерхавим, школа "Шикма" в кибуце Яд Мордехай и школы в региональном совете Эшколь. На севере: школа в Кабри, школы в Западной Галилее, Нофей-Голан и Мадждаль-Шамсе.

По данным министерства образования, всего в Израиле по состоянию на 1 сентября системой образования охвачены 2558000 детей, включая 2023000 школьников и 535 тысяч воспитанников детских садов – 338 тысяч детей ходят в подготовительные к школе сады ("ган хова") и 197 тысяч детей – в садики "тром хова".

353 тысячи израильских детей посещают детские сады и школы системы особого образования ("хинух меюхад"). 526 тысяч детей учатся в ультрарелигиозных образовательных учреждениях, 530 тысячи детей – в арабских школах. 180 тысяч израильских детей обладают статусом одаренных детей ("мехунаним") и отличников ("мецтайним"). В Израиле 22 тысячи школ, 5754 детских сада, 5533 яслей, контролируемых системой образования.

Управление тылом перед началом учебного года опубликовало инструкцию, позволяющую образовательную деятельность на всей территории страны, однако на севере и юге Израиля установлены ограничения, требующие наличия защищенных помещений, до которых все школьники могут добраться в установленное время. В некоторых населенных пунктах приняли решение не отправлять детей в школы из-за отсутствия противоракетной защиты.

Ограничения по безопасности распространяются на следующие населенные пункты: "зона противостояния" на севере Израиля, северная часть Голанских высот, южная часть Голанских высот (за исключением некоторых населенных пунктов Иорданской долины); на юге ограничения распространяются на населенные пункты Натив а-Асара, Яд-Мордехай, Зиким, Кармия, Эрез, Нир Ам, Сдерот, Ибим, Гевим, Ор а-Нер, Мефальсим, Кфар-Аза, Саад, Алумим, Беэри, Реим, Маген, Нирим, Кфар-Шалом, Нир-Оз, Кисуфим, Аин а-Шлоша, Суфа, Хулит, Нахаль-Оз и Нир Ицхак.

Полиция разместила дополнительно тысячи полицейских по всей стране, а также волонтеров полиции и бойцов отрядов быстрого реагирования ("китот коненут") в окрестностях школ и детских садов, были опубликованы предупреждения для родителей школьников с напоминанием о том, что дети могут переходить дорогу самостоятельно только с 9-летнего возраста.