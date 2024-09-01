x
01 сентября 2024
|
последняя новость: 11:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 сентября 2024
|
01 сентября 2024
|
последняя новость: 11:15
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Смотрич: "ХАМАС хладнокровно убивал похищенных, чтобы заставить нас сдаться"

время публикации: 01 сентября 2024 г., 10:40 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 10:40
Смотрич: "ХАМАС хладнокровно убивал похищенных, чтобы заставить нас сдаться"
Liron Molodovan/Flash90

Министр финансов, лидер партии "Ционут Датит" Бецалель Смотрич заявил: "ХАМАС хладнокровно убивал похищенных именно для того, чтобы заставить нас сдаться и принять его требования, позволить ему выжить и восстановить свои возможности и потенциал для нападения на Израиль в рамках иранского плана уничтожения еврейского государства".

"Кабинет министров не допустит утверждения капитулянтской сделки, которая поставит под угрозу безопасность Израиля. ЦАХАЛу и оборонному истеблишменту будет отдано распоряжение требовать более высокую цену от ХАМАСа и тех, кто дает ему убежище и возможность скрываться. Мощь военных действий против ХАМАСа будет усиливаться до его уничтожения и возвращения заложников. Сегодня утром территория сектора Газы должна сократиться. Войска ЦАХАЛа должны продвинуться на 2 километра вглубь от нынешней границы и зачистить все на своем пути. Это территория никогда не вернется под контроль Газы", – сказал Смотрич.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 сентября 2024

Беннет: "Тот, кто бежит ответственности, лидером не является"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 сентября 2024

Галант: военно-политический кабинет должен отменить решение по Филадельфийскому коридору