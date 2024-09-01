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Израиль

Беннет: "Тот, кто бежит ответственности, лидером не является"

время публикации: 01 сентября 2024 г., 10:38 | последнее обновление: 01 сентября 2024 г., 11:11
Беннет: "Тот, кто бежит ответственности, лидером не является"
Abir Sultan/Pool via AP

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступил с заявлением после сообщения об обнаружении в Рафиахе тел шести израильтян, убитых террористами ХАМАСа.

"Сердце обливается кровью при мысли о Кармель, Эден, Хирше, Александре, Альмоге и Ури, которые были хладнокровно убиты нелюдями. Дорогие семьи – мое сердце с вами. Это правда. Я чувствую настоящую физическую боль. Вы заслужили другого итога. Есть пути, позволяющие, сбалансировать потребности государства Израиль в области безопасности с моральным обязательством еврейского государства сделать все возможное для возвращения сыновей и дочерей, которые были похищены из своих кроватей и с танцевальной вечеринки, и которых мы не смогли защитить. Хаотичное и конфликтное управление войной, а также политические соображения грубо вторглись в нашу святая святых, угрожая нашим фундаментальным ценностям. Тот, кто бежит ответственности, лидером не является".

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