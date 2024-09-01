Беннет: "Тот, кто бежит ответственности, лидером не является"

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступил с заявлением после сообщения об обнаружении в Рафиахе тел шести израильтян, убитых террористами ХАМАСа.

"Сердце обливается кровью при мысли о Кармель, Эден, Хирше, Александре, Альмоге и Ури, которые были хладнокровно убиты нелюдями. Дорогие семьи – мое сердце с вами. Это правда. Я чувствую настоящую физическую боль. Вы заслужили другого итога. Есть пути, позволяющие, сбалансировать потребности государства Израиль в области безопасности с моральным обязательством еврейского государства сделать все возможное для возвращения сыновей и дочерей, которые были похищены из своих кроватей и с танцевальной вечеринки, и которых мы не смогли защитить. Хаотичное и конфликтное управление войной, а также политические соображения грубо вторглись в нашу святая святых, угрожая нашим фундаментальным ценностям. Тот, кто бежит ответственности, лидером не является".